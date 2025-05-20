Россия нанесла ракетный удар по Шосткинской громаде: первые подробности

Войска Российской Федерации вечером во вторник, 20 мая, ударили ракетой по Шосткинской громаде Сумщины. Целью было неназванное предприятие; есть разрушения.

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Вражеский обстрел подтвердила Сумская областная государственная (военная) администрация. Пресс-служба опубликовала соответствующий пост в Telegram в 17:40.

"Повреждена инфраструктура одного из предприятий", – рассказали в ОГА.

Начата аварийно-спасательная операция. Других официальных подробностей пока нет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты PC-24 "Ярс", о котором предупреждало Главное управление разведки Минобороны Украины, не состоялся. Никаких подтверждений применения стратегического вооружения не было; возможно, у россиян что-то пошло не так.

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