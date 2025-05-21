Россия нанесла ракетный удар по стрельбищу на Сумщине: погибли шесть военных, десять получили ранения

Во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области российские войска нанесли ракетный удар. Вследствие вражеской атаки погибли шесть военных, еще десять получили ранения.

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По данному факту командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

В Нацгвардии отметили, что в результате ракетного удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 получили ранения. По факту трагедии проводится служебное расследование, командира воинской части отстранили, необходимая информация передана правоохранительным органам.

В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших соответствующие решения. Со стороны Национальной гвардии Украины будет предоставлена ​​вся необходимая информация и содействие.

"Командованием Национальной гвардии Украины еще раньше были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения по действиям в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава", – заявили в НГУ.

Стоит отметить, что вечером 20 мая в украинском информпространстве начали появляться данные о ракетном ударе по скоплению украинских военнослужащих в Сумской области. Сообщалось, что накануне обстрела над указанной территорией "висел" российский разведывательный дрон.

В свою очередь, российские пропагандисты опубликовали видео удара и заявили, что атака была осуществлена баллистической ракетой "Искандер-М". По предварительным данным, под обстрел попал объект, расположенный приблизительно в 50 км от российско-украинской границы.

Волонтер Сергей Стерненко подчеркнул, что враг регулярно наносит подобные удары по одной и той же схеме, однако командование продолжает игронировать очевидную опасность и скапливает личный состав в зоне потенциального поражения.

Днем 20 мая в Сумской областной военной администрации сообщали о российском ракетном ударе по Шосткинской громаде. Глава ОВА Олег Григоров заявил, что вследствие атаки была повреждена инфраструктура одного из предприятий.

Напомним, в ночь на 21 мая российские войска атаковали Киевскую область дронами. Обломки одного из них упали на жилой дом в Бориспольском районе. Пострадала целая семья: двое взрослых и трое детей, самой маленькой девочке – всего три года.

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