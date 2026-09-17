Россия нанесла ракетный удар по Запорожью: есть разрушения и пострадавшие

Ночью 17 сентября российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Одной из целей врага стало Запорожье.

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Вследствие обстрела в областном центре пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации областных властей, целью атаки стали промышленные объекты. Три человека пострадали в результате российского ракетного удара по Запорожью. Женщина и двое мужчин получили травмы. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется. Также в ОВА уточнили, что зафиксированы частичные разрушения построек, на одном из объектов возник пожар. На местах работают спасатели.

По информации мониторинговых каналов, российские оккупанты запускали баллистические ракеты по Запорожью из Ростовской области. Захватчики применили около четырех ракет Искандер-М/KN-23. Кроме того, путинская армия могла применить крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Окончательную информацию о средствах нападения предоставят Воздушные силы ВСУ.

Главные истории дня

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. Враг ударил по городу баллистическими ракетами, раздалось около 10 взрывов. Известно как минимум о 12 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 сентября Россия атаковала Киев БпЛА. Последствия удара зафиксированы в Святошинском районе столицы. Там вспыхнул пожар в складском здании, один человек пострадал.

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