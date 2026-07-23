Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: под завалами находятся люди. Фото
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Вечером в четверг, 23 июля, российские террористы нанесли очередной удар по жителям Запорожья. Враг нанес удар по многоэтажному дому в одном из жилых кварталов города.
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация. В ОВА также обнародовали фото с места попадания.
В результате удара многоэтажный жилой дом был разрушен. Под завалами находятся люди.
На данный момент информации о количестве пострадавших нет.
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