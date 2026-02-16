Россия нашла замену Starlink? Что известно о запуске стратосферной платформы 'Барраж-1' и каковы риски для Украины. Видео

После блокировки для оккупантов терминалов Starlink Россия взялась активно искать альтернативу спутниковой связи. Недавно российские пропагандисты заявили о "первом запуске беспилотной стратосферной платформы "Барраж-1", которая якобы и станет такой альтернативой.

На сообщение росСМИ обратил внимание советник министра обороны Украины, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флеш"). Он проанализировал, действительно ли "Барраж-1" может стать для оккупантов решением в условиях "проседания" связи на фронте, а также очертил меры противодействия, к которым должна прибегнуть Украина на фоне новых угроз.

Стратосферная платформа "Барраж-1": что говорят россияне

Российские пропагандистские СМИ на днях начали хвастаться якобы найденной альтернативой заблокированным Starlink: ею должна стать "стратосферная 5G-платформа "Барраж-1". Первый запуск этой платформы, разработанной новгородской компанией "Аэродроммаш" совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана, согласно сообщениям роспропагандистов, оказался успешным.

Заявлено, что эта стратосферная платформа способна поднимать груз весом до 100 кг на высоту до 20 км. Она"использует систему пневматического балластировки для изменения высоты полета с целью использования ветровых течений", что, убеждают росСМИ,"позволяет аппарату маневрировать, удерживать заданную позицию или перемещаться по необходимой траектории, обеспечивая длительное пребывание в воздухе благодаря специальным полимерным материалам".

"Платформа рассматривается как доступная и эффективная альтернатива дорогостоящим спутниковым группировкам на LEO. Одной из приоритетных задач для "Барража" станет отработка связи стандарта 5G NTN. Размещение передатчиков на высоте 20 км позволит обеспечить скоростным интернетом и связью огромные территории, где строительство наземных вышек невозможно", – говорится в одной из публикаций, посвященных запуску "Барраж-1".

Какие риски для Украины и как противодействовать российскому "ноу-хау"

Бескрестнов, комментируя сообщение о стратосферной платформе "Барраж-1", отметил, что тема полетов в стратосфере становится все более актуальной.

"Мы говорим о высоте над землей 20-40 километров. На такой высоте уже не летают самолеты, но могут дрейфовать аэростаты. Там есть ветры, и они зависят от сезона и высоты. В теории и на практике, управляя высотой аэростата, можно им управлять, не точно, но достаточно для удержания над любой территорией", – отметил он.

Специалист считает, что подобные решения были бы вполне уместными для мирных целей. В частности, такие платформы могли бы стать дешевой заменой спутникам-ретрансляторам связи или даже вариантом "летающей базовой станции" для мобильной связи.

Однако и для войны такое решение вполне подходит – и не только для обеспечения своих войск связью. Это понимали еще в СССР, где ученые во времена холодной войны работали над концепциями бомбардировок территории противника со стратосферных шаров, напомнил Бескрестнов.

"Россия показывает очередной эксперимент по запуску управляемого летающего аэростата в стратосферу. Куда дальше пойдет это направление, можно только догадываться", – пишет он.

Украина же уже, по мнению советника министра обороны, должна позаботиться о возможностях для противодействия вероятным рискам – на случай, если такие российские платформы будут нести не только интернет, но и, например, средства поражения.

"Что главное для нас? Иметь средства, которые могут выявлять подобные объекты над нашей территорией. Ну и иметь возможность сбивать подобные цели, если они будут нести угрозу. Насколько я помню, С300 может на 20-30 км высоты отрабатывать цели", – подчеркнул Бескрестнов.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы провели уникальную операцию по дезорганизации российских попыток разблокировать Starlink.

Украинские киберпартизанские сообщества InformNapalm и MILITANT совместно с хакерами "256-й КиберШтурмовой Дивизии" создали сеть каналов и ботов, где предлагали услуги по активации за скромное вознаграждение.

За неделю украинские киберпартизаны получили: 2420 пакетов данных на вражеские Starlink и точные позиции врага; 31 обращение от тех, кто согласился сотрудничать с оккупантами; еще и 5870 долларов "донатов" от российских военных, которые отчаянно искали решение проблемы со связью.

