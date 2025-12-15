Россия нацелилась на битву за пояс крепостей в Донецкой области, но столкнется с вызовами – ISW

Кремль рассматривает бои за так называемый "пояс крепостей" Вооруженных сил Украины в Донецкой области как ключевой элемент своей наступательной кампании. Речь идет о системе укрепленных городских агломераций и оборонительных узлов, в частности Константиновку, Покровск, Мирноград и прилегающие районы. Аналитики отмечают, что прорыв этой линии обороны является одной из главных целей российского военного командования на востоке Украины, но ее реализация сопровождается серьезными трудностями.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 14 декабря 2025 года. Аналитики института оценили ход российских наступательных действий в Донецкой области и их способность достичь оперативных результатов.

Пояс крепостей Донетчины как главная цель наступления РФ

В ISW отмечают, что "пояс крепостей" в Донецкой области является критически важной составляющей украинской обороны, поскольку именно эти укрепленные города обеспечивают контроль над логистикой, путями снабжения и сдерживают дальнейшее продвижение российских войск в направлении Славянска и Краматорска. Именно поэтому российские войска концентрируют атаки на Константиновском и Покровском направлениях, пытаясь постепенно расшатать украинскую оборону серией локальных штурмов.

Аналитики подчеркивают, что Россия не имеет ресурсов для быстрого прорыва этой линии, поэтому делает ставку на медленное истощение ВСУ, сочетая пехотные атаки, артиллерийское давление и использование беспилотников.

Ограниченные возможности для прорыва укрепленной обороны

ISW отмечает, что попытки России одновременно вести наступательные действия на нескольких участках фронта существенно усложняет битву за пояс крепостей. Для реального прорыва укрепленных районов Донецкой области Кремлю пришлось бы сосредоточить значительно больше сил и техники на одном направлении, отказавшись от активности на других участках.

Вместо этого российские войска вынуждены действовать распыленно, что снижает эффективность штурмов и не позволяет достичь оперативного преимущества над украинскими силами, которые опираются на заранее подготовленную оборону.

Расширение зоны оккупации Украины

ISW отмечает, что Россия пытается вытеснить ВСУ из укрепленных городских агломераций, таких как Константиновка, Покровск, Купянск и районы вокруг Харькова, поскольку именно эти города формируют основу украинской оборонной архитектуры и логистики. Захват или оперативное окружение таких узлов позволило бы РФ подорвать способность Украины удерживать линию фронта на больших участках и создать условия для дальнейшего давления вглубь страны.

Дальнобойные удары Украины бьют по тылу РФ

Украинская кампания дальнобойных ударов продолжает ослаблять возможности России. Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и военным объектам на территории РФ и в оккупированных районах Украины снижают способность Москвы поддерживать военные действия, в частности в части логистики и обеспечения горючего.

Аналитики отмечают, что эти удары имеют накопительный эффект и создают дополнительное давление на российскую экономику и оборонно-промышленный комплекс.

Изменения на фронте: Константиновка и Гуляйполе

По данным ISW, украинские силы недавно продвинулись на Константиновском направлении, что является важным элементом обороны Донецкой области. Эти действия усиливают украинские позиции в районе так называемого "пояса крепостей" и затрудняют российские наступательные планы.

В то же время аналитики фиксируют ограниченное продвижение российских войск на Гуляйпольском направлении, однако подчеркивают, что эти успехи носят тактический характер и не свидетельствуют о достижении стратегического прорыва.

Общая оценка ISW

Аналитики приходят к выводу, что битва за пояс крепостей Донетчины может превратиться для России в затяжное и ресурсозатратное противостояние. Без существенной перегруппировки сил Кремль вряд ли сможет сломать украинскую оборону, несмотря на заявления о наступательных намерениях и информационное давление.

