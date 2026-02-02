Россия нацелилась на захват Донетчины, но не военным путем: в ISW указали на опасность для Украины

Россия в ходе переговоров с США пытается делать вид, что стремится завершить войну против Украины путем дипломатии. Главная цель, которую преследует при этом агрессор, заключается в получении контроля над всей Донетчиной дипломатическими средствами, что не только неприемлемо для Украины сейчас, но и будет представлять для нее серьезную угрозу в будущем.

Со своей стороны за "уступку" Кремль выдает согласие на замораживание линии фронта в украинских Запорожской и Херсонской областях. О замысле Кремля и опасности для Украины рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что задумали у Путина

Аналитики со ссылкой на "инсайдерские сообщения" отметили: Россия пытается изобразить себя перед внешней аудиторией как конструктивного переговорщика, чтобы получить контроль над всей Донецкой областью дипломатическими средствами.

В частности, по итогам общения с неуказанными "осведомленными источниками", издание Bloomberg сообщило, что в Кремле считают низкой вероятность прорыва во время текущих "мирных переговоров". На встрече в Абу-Даби украинская и российская делегации, в значительной степени состоявшие из военных, обсудили технические детали возможного соглашения о прекращении огня. Однако было очевидно, что решение так называемых территориальных вопросов потребует переговоров на уровне руководства Украины и РФ.

По словам источников издания, российский диктатор Владимир Путин считает, что, если Украина без боя отдаст России Донецкую и Луганскую области в их административных границах, а Москва взамен согласится на "замораживание" нынешней линии фронта на Запорожье и Херсонщине – это будет "уступкой" со стороны РФ.

Россия вписала в свою конституцию четыре области материковой части Украины, ни одну из которых полностью так и не смогла оккупировать. И российские чиновники постоянно делают заявления, сводящиеся к провозглашению максималистского требования Кремля к Украине: уступить все четыре региона.

Первоначальный предложенный США мирный план из 28 пунктов предусматривал вывод Украиной своих войск из Донецкой и Луганской областей, а также замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. После обсуждения этого плана между США и Украиной родилось предложение создания демилитаризованной или "свободной экономической зоны" в Донецкой области – которое, напоминают аналитики, Кремль прямо отклонил еще в декабре.

Аналитики предполагают, что Кремль пытается представить Россию как соглашающуюся на так называемую "уступку" в виде замораживания линии на юге Украины, чтобы предотвратить дальнейшие американо-украинские переговоры по демилитаризованной или экономической зоне в неоккупированных районах Донецкой области.

"Российские чиновники, вероятно, будут продолжать попытки представить требование Украины отказаться от всей Донецкой области как умеренную позицию и значимую "уступку", чтобы получить уступки, которые в конечном итоге будут стратегически вредны для Украины. ISW продолжает оценивать, что передача остальной части Донецкой области России была бы стратегической ошибкой, поскольку Россия вряд ли быстро или легко захватит эту территорию, но тогда она будет иметь более выгодное положение для возобновления атак против Украины в будущем", – резюмировали в ISW.

Как писал OBOZ.UA, в ISW считают, что в России дали новый "сигнал" относительно мирных переговоров. Аналитики также объяснили, к чему именно готовится Кремль.

Также в ISW констатировали, что Россия отвергла западные гарантии безопасности для Украины – и это стало сигналом для Запада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!