Россия не использует в Украине 'суперсамолеты' Су-57 и Су-75: Игнат объяснил, что с ними не так

Несмотря на то, что Россия часто хвастается своими "суперсамолетами" Су-57 и Су-75, она не применяла их в воздушном пространстве Украины. Такие факты не зафиксированы.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ".

"У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках, есть самолет также Су-75: тот с двумя двигателями, а тот с одним. Это такие "суперсамолеты", как они уже их там называют, "шестого поколения"". Не раз писали их паблики, что они уже на фронте что-то показали, где-то бросали бомбы-ракеты. Воздушными силами Украины не зафиксировано фактов применения этих самолетов против Украины", - сказал Игнат.

Воздушными силами Украины не зафиксированы факты применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины".

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что нельзя исключать, что оккупанты дистанционно их применяли. Но этого зафиксировать нельзя, ведь для ПВО Украины вражеские самолеты – только метки на радарах.

При этом Игнат добавил, что в России достаточно других самолетов (Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25) и вертолетов (Ка-52), которые она применяет на войне, и которые и так преобладают украинскую авиацию и по технологиям и по количеству.

По его словам, Россия демонстрирует на авиашоу выполнение разных маневров самолетами, в то время как Воздушные силы всех стран мира делают ставку не на это, а на новые технологии.

"А относительно того, что у них есть эти самолеты, ну они также рассказывали о танке "Армата" и о другом вооружении, которое они там на парадах показывают. Сегодня воздушные силы всех стран мира сейчас не делают ставку на то, что показывает Россия на авиашоу" На сегодняшний день это не играет роли.И Соединенные Штаты, ведущие производители боевой авиации, в частности таких как F-35, F-22, не делают ставку на какую-то маневренность самолета.Речь идет о технологиях - кто кого раньше увидит, применит вооружение. и первым уничтожит врага", - сказал Игнатий.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения, разработанный российской авиастроительной компанией ОАК. Он оснащен принципиально новым комплексом авионики с функцией "электронного пилота".

Сроки серийных поставок самолета в российские войска неоднократно менялись: они были запланированы на 2015, 2016, позже – на 2017 и 2018 годы. В конце концов 25 декабря 2020 г. ВКС РФ получили первый серийный истребитель.

Самолет разрабатывался для замены МиГ-29 и Су-27 в российских ВВС.

Для экспортных поставок на базе ПАК ФА совместно с Индией Россия хотела создать экспортную модификацию самолета, получившую обозначение FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft – истребитель пятого поколения). Проект начался в 2007 году.

Однако, несмотря на выделенные 295 млн долларов, Индия вышла из программы из-за "разногласий между сторонами". Причиной названо то, что истребитель Су-57 не отвечает их требованиям к перспективному самолету, в частности, речь шла о малозаметности, авионике, РЛС и других.

2 января 2022 г. в СМИ появилась информация, что индийская сторона отказывается от российских Су-57 и Су-75.