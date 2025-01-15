Россия не изменила свои цели в войне против Украины: в ISW объяснили, что это означает

Россия не отказалась от своих начальных целей в войне против Украины. Москва до сих пор стремится к уничтожению украинского государства, разоружению Украины и запрету на ее вступление в НАТО в будущем, также Кремль претендует на часть суверенной территории нашего государства.

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Переговоры по завершению войны Россия желает вести исключительно с США – без участия не только европейских государств, но и Украины. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

То, что Кремль не отказался от стремления уничтожить украинское государство, добиться роспуска действующего правительства, демилитаризации Украины и постоянного запрета на ее членство в НАТО, подтвердило опубликованное накануне интервью помощника российского диктатора Владимира Путина Николая Патрушева.

В этом интервью бывший секретарь Совбеза РФ исключил возможность, что в предстоящих переговорах Россия может вернуть Украине хотя бы кусок захваченной украинской территории, по его словам, эта идея "даже не актуальна".

Претензии РФ на часть Украины Патрушев, как и другие представители действующих российских властей, пытался обосновать фейковыми "референдумами", которые Россия инсценировала на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он также намекнул, что Россия будет добиваться включения в будущее мирное соглашение пункта о международном признании незаконной оккупации и аннексии Россией четырех областей и оккупированного Крыма как не подлежащего обсуждению.

Патрушев также заявил, что Россия не отказалась от начальных целей, которыми Путин оправдывал полномасштабное вторжение накануне его начала.

В своем выступлении 23 февраля 2022 года российский диктатор определил ключевыми целями полномасштабного вторжения в Украину "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, что на практике, считают аналитики, должно означать уничтожение способности Украины защищаться и замену законного украинского правительства с пророссийским марионеточным правительством.

О "целях" России в войне накануне говорил представителям российских СМИ и бывший руководитель Роскосмоса, а ныне "сенатор от Запорожской области" Дмитрий Рогозин. Он заявил, что Россия продолжает проводить в Украине "денацификацию", которую Рогозин назвал "ликвидацией тех, кто насаждает людям человеконенавистнический русофобский дух".

"Путин постоянно требовал, чтобы украинский народ отказался от своего права определять свое собственное правительство, право защищаться от текущей и будущей агрессии, а также права самостоятельно выбирать альянсы безопасности... ISW продолжает оценивать, что цели Путина в Украине заключаются в распаде НАТО и захвате полного контроля над Украиной, и что Путин остается преданным этим целям, и ISW не заметила никаких признаков того, что Путин готов отказаться от таких целей во время предстоящих переговоров", – подчеркнули в ISW.

В то же время, российские чиновники продолжают уже традиционные для Москвы попытки отрицать существование украинской идентичности и независимого от России государства, что, по мнению представителей Кремля, оправдывает попытки уничтожения украинского государства.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 14 января упомянул о "стране, которая сейчас называется Украина". Такую формулировку аналитики трактуют как "явную попытку дискредитировать существование Украины как суверенного и независимого государства".

Патрушев же рассуждал о "братской" связи между Россией и Украиной и отверг любые предположения о том, что Россия и Украина имеют разные культурные и исторические идентичности.

О том, что украинцы, белорусы и россияне якобы принадлежат одной "российской нации", говорилось еще в статье, авторство которой приписывали Путину, опубликованной в июле 2021 года. С этого момента кремлевские чиновники повторяют эти ложные утверждения постоянно.

"Продолжающаяся информационная операция Кремля, пытающаяся изобразить россиян и украинцев как единую культурно и исторически однородную нацию, является одной из его наиболее значимых информационных операций, направленных на подрыв поддержки Украины Западом. Призывы к Западу молчаливо согласиться со всеми требованиями России в отношении Украины требуют от Запада молчаливого признания и согласия с тем, что украинская идентичность и независимое от России государство либо сейчас не существует, либо не заслуживает существования в будущем", – добавляют в ISW.

В то же время, переговоры по завершению войны против Украины Россия хочет вести исключительно с США. По словам Патрушева, переговоры между РФ и США должны проходить "без участия других западных стран", в частности стран Евросоюза и Великобритании, а также дал понять, что Москва не желает и участия Украины в этих переговорах.

Подобные заявления сделал и Лавров, заявивший, что не знает, какую роль могла бы сыграть Италия в решении войны, и обвинивший Германию и Францию в невыполнении своих ролей как гарантов Минских соглашений — тех самых, которые, подчеркивают в ISW, регулярно нарушала Россия.

"Эти заявления возобновляют информационную операцию Кремля, ранее обозначавшую Запад в целом, а не только Соединенные Штаты, единственной значимой стороной переговоров по войне в Украине, кроме самой России, и отвергала право Украины участвовать в дискуссиях о ее суверенитете и территориальной целостности. Кремль периодически возобновляет эту информационную операцию, пытаясь потребовать от Соединенных Штатов уступок, в частности таких, которые подорвали бы легитимность Украины и способствовали цели Путина уничтожить Украину. Комментарии Патрушева также пытаются поставить Россию на уровне с Соединенными Штатами, как прежде считался Советский Союз", – говорится в материале.

Напомним, ранее в ISW отмечали, что Путин стремится к максималистскому компромиссу по войне в Украине. Он рассчитывает добиться внеблокового статуса Украины и ослабления НАТО. Именно этих требований в переговорах с Западом и, прежде всего, США Кремль может хотеть достичь под видом "компромисса" по войне в Украине.

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