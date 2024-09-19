'Россия не могла не знать, что это не военная база': Зеленский отреагировал на российский теракт в Сумах. Видео

Страна-агрессор не могла не знать, что пансионат в Сумах – это не военная база или объект. Там до сих пор продолжаются спасательные работы.

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В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский теракт, который произошел в Сумах. Он пообещал не оставить без ответа эту бесчеловечную атаку. В общей сложности Россия сбросила почти 90 управляемых авиабомб в сутки.

"В Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы. Попадание по пансионату для пожилых людей. По имеющейся сейчас информации, в здании было около 300 человек - более 200 пациентов и 60 человек персонала", – рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что идет эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Известно уже о раненых, по меньшей мере, один человек погиб.

"Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей – не военная база, не военный объект. За одни сегодняшние сутки – на настоящее время – российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор", – добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что сегодня было много работы с военными, со специальными службами. В частности, он заслушал доклад главкома Александра Сырского, доклад Службы внешней разведки и провел совещание с министром обороны Украины и председателем Службы безопасности Украины.

"Формируем наполнение для детальных, основательных переговоров с партнерами. И это касается как Донбасса, так и других направлений. Сейчас Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал оккупанта в Донецкой области", – добавил президент.

Он подчеркнул, что ситуация остается крайне сложной, ежедневно проходят тяжелые бои на Кураховском и Покровском направлении.

"Но максимум делаем для устойчивости наших боевых бригад. И отдельно – операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю всех наших боевых бригад, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", – сообщил президент.

Зеленский также рассказал о том, что он с командой готовится к важным переговорам с европейскими партнерами. В частности, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Сейчас, перед зимним сезоном и вообще этой особо весомой осенью, у нас много вопросов, которые критически влияют на Украину, на жизнь наших людей. Разумеется, энергетика – это неотложный приоритет", – отметил президент.

Но, отметил Зеленский, фронт – неизменный приоритет. Это снабжение и совместное производство оружия.

"Политическое взаимодействие – мы уже начали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, и процесс переговоров должен быть таким активным, который действительно укрепляет всю европейскую систему. Никаких сомнений в силе европейского проекта быть не может. А также – тематика российских активов. Есть четкое решение о 50 миллиардах для Украины на средства российских активов, и нужен механизм реализации", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что в четверг, 19 сентября, около 15:40 российские террористы нанесли удар КАБом по гериатрическому пансионату в Сумах, где проживал 221 пожилой человек. В результате атаки один человек скончался от полученных травм в больнице, еще 13 ранены.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также 19 сентября россияне нанесли удар по больнице в городе Середина-Буда Шосткинского района Сумской области. В результате атаки ранения получили два человека.

– 18 сентября оккупанты также нанесли авиационный удар по Сумам. Под обстрелом снова оказалась критическая инфраструктура, из-за чего в 22:03 были обесточены все объекты водоканала.

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