Россия не может выиграть эту войну, мы будем поддерживать Украину сколько нужно, — Шольц в Париже

Правительство Германии заявило о продолжении военной помощи и поддержке Украине. Это было сказано на пресс-конференции Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца.

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Об этом сообщил Президент Украины в своем Telegram-канале. Он высказал благодарность международным партнерам.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что Франция и Германия были с Украиной в эти месяцы. Мы прошли много всего – с февраля прошлого года до февраля. Мы обеспечили крепкое единство – наше и Европы. Мы укрепили континент. Мы укрепили Украину", – сообщил он.

Зеленский настоял, что в ближайшее время Украине остро необходимы поставки нового оружия для укрепления и обороны позиций ВСУ.

"Франция и Германия имеют потенциал game changers, и именно так я вижу сегодня переговоры. Все очевидно: что раньше Украина получит дальнобойное оружие... Эммануэле, что раньше наши пилоты получат современные самолеты... скорее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир", – добавил Президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал формулу мира, предложенную Украиной для окончания войны с государством-террористом Россией. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в установлении справедливого мира.

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