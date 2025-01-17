Россия не останавливается сама: Зеленский отреагировал на удар врага по Кривому Рогу. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по Кривому Рогу 17 января. Оккупанты били по городу ракетами и баллистикой.

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Видео с последствиями атаки гарант обнародовал в своем Telegram-канале. По состоянию на данный момент известно о четырех погибших.

"Кривой Рог. Российская армия ударила по городу ракетами, баллистами. Повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на это время известно о четырех погибших, которых забрал этот удар. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

В настоящее время идет спасательная операция, на городе работают спасатели и все экстренные службы.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой вражеский удар "это очередное напоминание, с кем имеем дело". Страну-террористку можно остановить только совместными усилиями и "давлением всех в мире, кто ценит жизнь".