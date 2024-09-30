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Россия не перекидывала войска на Курщину из Запорожского направления – Силы обороны Юга

Ольга Липич
War
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Страна-агрессор Россия не перебрасывала свои войска из Запорожского направления в Курскую область после того, как Вооруженные силы Украины начали в российском регионе операцию. Россияне перебросили несколько сводных подразделений специалистов, но постоянно пополняют силы.

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Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона в понедельник, 30 сентября. По словам военного, на южных направлениях у войск России очень хорошо налажена логистика, которая ведется с временно захваченного Крыма по недавно сооруженной железнодорожной ветке, которая проходит возле оккупированного Мариуполя.

Россия не перекидывала войска на Курщину из Запорожского направления – Силы обороны Юга

"Из Запорожского, южного направления на Курск они не перекинули войска. Действительно, россияне перекинули несколько сводных подразделений специалистов. Однако они постоянно поставляют силы – и пополнение, и боеприпасы", – сказал Волошин.

Логистические пути врага находятся под огневым контролем Сил обороны, утверждает спикер, однако россияне продолжают осуществлять передислокацию подразделений, поставку боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Россия не перекидывала войска на Курщину из Запорожского направления – Силы обороны Юга

По его словам, тактика противника на Запорожской направлении не меняется – он проводит штурмовые действия группами по 5-10 человек и использует багги и мотоциклы.

"Пытаются продвинуться как можно быстрее, используя мотоциклы, баги, стараются как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, зарываться в траншеи и закрепиться в них. Так они получают позиции", – добавил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в американском институте изучения войны заявили, что ВСУ продвинулись в Глушковском районе к западу от своего выступа в Курской области РФ. В ответ россияне пытаются укрепить свои позиции и готовятся к защите от будущих украинских атак.

– Диверсанты подорвали железнодорожное полотно в Курской области РФ. Взрыв произошел на участке, через который проходят российские военные грузы в этот район боевых действий.

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