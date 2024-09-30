Россия не перекидывала войска на Курщину из Запорожского направления – Силы обороны Юга

Страна-агрессор Россия не перебрасывала свои войска из Запорожского направления в Курскую область после того, как Вооруженные силы Украины начали в российском регионе операцию. Россияне перебросили несколько сводных подразделений специалистов, но постоянно пополняют силы.

Видео дня

Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона в понедельник, 30 сентября. По словам военного, на южных направлениях у войск России очень хорошо налажена логистика, которая ведется с временно захваченного Крыма по недавно сооруженной железнодорожной ветке, которая проходит возле оккупированного Мариуполя.

"Из Запорожского, южного направления на Курск они не перекинули войска. Действительно, россияне перекинули несколько сводных подразделений специалистов. Однако они постоянно поставляют силы – и пополнение, и боеприпасы", – сказал Волошин.

Логистические пути врага находятся под огневым контролем Сил обороны, утверждает спикер, однако россияне продолжают осуществлять передислокацию подразделений, поставку боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

По его словам, тактика противника на Запорожской направлении не меняется – он проводит штурмовые действия группами по 5-10 человек и использует багги и мотоциклы.

"Пытаются продвинуться как можно быстрее, используя мотоциклы, баги, стараются как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, зарываться в траншеи и закрепиться в них. Так они получают позиции", – добавил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в американском институте изучения войны заявили, что ВСУ продвинулись в Глушковском районе к западу от своего выступа в Курской области РФ. В ответ россияне пытаются укрепить свои позиции и готовятся к защите от будущих украинских атак.

– Диверсанты подорвали железнодорожное полотно в Курской области РФ. Взрыв произошел на участке, через который проходят российские военные грузы в этот район боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!