В ночь на 4 марта 2025 года дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань Самарской области России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

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У ніч проти 4 березня 2025 року дрони атакували нафтопереробний завод у місті Сизрань Самарської області росії. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Федорищев.

За його словами, удару зазнало "одне з сизранських промислових підприємств". Місцеві жителі у соціальних мережах оприлюднили інформацію, що о 02:45 за місцевим часом вони чули щонайменше три вибухи в районі нафтопереробного заводу.

Сизранський НПЗ належить компанії "Роснефть". Нафтопереробний завод у Сизрані має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік. Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

У березні 2024 року дрони вже атакували Сизранський НПЗ, розташований у Самарській області РФ. Після успішної атаки українських БПЛА його продуктивність тимчасово знизилася до 6 млн. тонн на рік, що становило близько 70% від номінальної потужності.

Нагадаю, днями Міноборони Британії в X (Twitter) оприлюднило зведення, що країна-окупант через три роки війни проти України не здатна захистити свої стратегічні військові об'єкти. Про це свідчать численні українські атаки.

За інформацією британської розвідки, Україна успішно застосовує дрони проти військових об'єктів та інфраструктури в Росії з дедалі більшою регулярністю, включаючи численні удари по російських нафтопереробних заводах.

Так, наприклад, вночі 3 березня поточного року українські ударні БПЛА атакували Уфимський нафтопереробний завод (НПЗ) у Росії. Примітно, що цей НПЗ знаходиться більш ніж за 1500 км від кордону з Україною.

За даними відкритих джерел, НПЗ "Башнефть-Уфанефтехім" (раніше - Уфимський нафтопереробний завод імені XXII з'їзду КПРС) виробляє майже 60 найменувань продукції, серед яких - бензини, мазут, дизельне паливо та зріджені гази.

Нафтопереробний комплекс ПАТ АНК "Башнафта" включає три виробничі майданчики сукупною потужністю 23,5 млн. тонн на рік. До складу нафтохімічного комплексу входять ПАТ "Уфаоргсинтез" та газопереробне підприємство ТОВ "Шкаповське ДПП".

За повідомленнями з місця подій, внаслідок атаки українських БПЛА вражена установка Л-24-7 на території НПЗ, а також зафіксовано пряме ураження об'єктів зберігання нафтопродуктів, що призвело до масштабного загоряння та руйнування частини технологічної інфраструктури підприємства. Мовиться про два вертикальні сталеві резервуари РВСП-3000 та магістральні трубопроводи подачі сировини. Також повідомляється про детонацію третього резервуару типу РВСП-2000.

НПЗ "Башнефть-Уфанефтехім" має стратегічне значення для російської армії , оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили.

Варто зазначити, що Сили оборони України завдають систематичних ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах паливно-енергетичного комплексу щоби суттєво зменшити спроможність армії країни-окупанта підтримувати свої військові операції.

"Такі успіхи України підкреслюють постійну нездатність Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак, а також вказують на виклик, з яким стикається Росія, намагаючись збалансувати захист своєї інфраструктури із захистом своїх операцій на лінії фронту", - йдеться у зведенні британської розвідки.

Нагадаю, в ніч на 26 лютого безпілотники Головного управління розвідки МОУ завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ. Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено частину нафтопереробної установки ЕЛОУ-АВТ-12. Також пошкоджено трубопровід сирої нафти.

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів.

За оцінками російської сторони, з початку року низка НПЗ була атакована кілька разів, наприклад, Рязанський НПЗ (тричі).

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу вночі 24 лютого.

Згідно з офіційним повідомленням Генштабу ,підрозділи Головного управління розвідки МОУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 24 лютого 2025 року завдали удар по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області, який задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

"Відомо про пожежу в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються", - зазначено у повідомленні.

Установка "АТ-6" використовується у виробничому циклі для поділу сирої нафти на бензин, мазут та дизельне паливо. Щодобова потужність такої установки становить 23190 тонн, що еквівалентно 47,5% від загальної потужності первинної переробки НПЗ.

У 2018 року на підприємстві повністю реконструювали установку "АТ-6", щоб збільшити виробничі потужності. Реконструкція проходила у кілька етапів, починаючи з 2012 року. За оцінками спеціалістів, усього було витрачено 4,5 млрд рублів.

Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Потужність переробки заводу – 17,1 млн тонн нафти на рік. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1, авіаційний гас, мазут та нафтохімію. Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії РФ та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні.

Зауважу, що вперше українські безпілотники вдарили по Рязанському НПЗ 24 січня. 26 січня БПЛА ГУР МОУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, повторно вдарили по об'єктах "Рязанської нафтопереробної компанії". Як повідомили у Генштабі ЗСУ, внаслідок удару були зафіксовані вибухи та пожежа в районі вказаної цілі.

Примітно, що ударні БПЛА Сил оборони України і українського розвід товариства завдають ударів не по резервуарах з нафтопродуктами, а по технологічному обладнанню. Ця тактика української сторони продиктована тим, що через секторальні санкції рф важко знайти заміну імпортним комплектуючим, і заводи після масштабних хвильових атак українських БПЛА змушені йти на тривалий ремонт.

Зауважу, що удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах стали реакцією на збільшення рівня морського експорту країною-агресором нафти та нафтопродуктів.

Наразі Російська Федерація знайшла варіанти, як обходити західні санкції, запроваджені проти нафтогазової сфери країнами Заходу. І в цей момент свій удар по цій сфері завдала Україна. А для того, щоб він, цей удар був максимально ефективним і болючим для росіян, атаки відбувалися одночасно на кілька ключових нафтопереробних заводах. Бо це посилювало ефект і не дозволило б переключити канали постачання і переробки вуглеводнів.

З початку року Головне управління розвідки МОУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони атакували як мінімум 28 паливно-енергетичних об'єктів у 16 ​​регіонах рф.

Загальний збиток нафтопереробної галузі Російської Федерації є досить серйозним. Пошкоджень зазнали близько 12% усієї галузі — тобто кожен восьмий барель нафти не потрапив на переробку і не відправився на експорт, врешті-решт не приніс країні-агресору валюту, потрібну для продовження війни проти України.

Та, крім таких загальних успіхів — бо ж били українські дрони не по будь-яких НПЗ, а по одних із найбільших в російській нафтовій галузі — є і конкретні результати, які є ще показовішими у контексті боротьби із економікою путінського режиму.

Усе це означає одну просту річ. Ці атаки були добре підготовлені, і, зважаючи на серйозний успіх, триматимуть і надалі. У ГУР МОУ зауважили, що удари по військових та стратегічних об’єктах задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть.

А Росія невдалими спробами завадити українським дронам продемонструвала усю вразливість і нездатність захистити свою власну територію.