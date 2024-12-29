Россия недовольна концепцией Трампа относительно окончания войны в Украине, – Лавров

В Кремле недовольны концепцией завершения войны в Украине, которая звучит от команды избранного президента США Дональда Трампа. Речь идет о предложении отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда контингент миротворцев.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров в интервью пропагандистскому агентству ТАСС. По его словам, Россию соответствующие предложения не устраивают.

"Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу "Тайм" от 12 декабря, то он говорит о "замораживании" боевых действий по линии боевого столкновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, звучащие от имени представителей команды избранного президента, а также ввести в Украину миротворческий контингент "британских и европейских сил", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в 2025 г. ожидается обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также в Африке и Азии. Относительно войны в Украине многое будет зависеть от сотрудничества с партнерами и союзниками, а также от их политики. Такой прогноз озвучил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный для OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW считают, что постоянное озвучивание Москвой требований по "нейтралитету" Украины и существенному сокращению украинской армии свидетельствует о том, что Путин до сих пор верит, что Россия способна победить Украину на поле боя. Так, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко повторила тезисы диктатора Владимира Путина о якобы "открытости России к компромиссам в переговорах". При этом Москва настаивает на выдвинутых ранее ультиматумах, провозглашенных еще весной 2022 года в Стамбуле.

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