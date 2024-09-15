Россия ночью атаковала Украину: силы ПВО сбили 10 вражеских дронов и ракету Х-59

Россия в ночь на 15 сентября устроила очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. В воздушном пространстве нашей страны фиксировались 17 средств воздушного нападения противника.

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Силы ПВО сбили 10 "Шахедов" и одну ракету. Об итогах ночного воздушного боя рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

По данным ВС, ночью Россия запустила по Украине 17 ракет разных типов и дронов-камикадзе.

"Оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М " из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл., а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed", – говорится в сообщении.

"Шахеды" россияне запускали из района российского Курска и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных БпЛА", - отметили в Воздушных силах.

Противовоздушная оборона минувшей ночью работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Напомним, вечером 14 сентября оккупанты ударили по Одесщине. В результате вражеской атаки погибли супруги, еще одна женщина получила ранения головы.

Через несколько часов мощные взрывы прогремели в Харькове. После атаки сообщалось, что по меньшей мере два КАБа россияне выпустили по Киевскому району, на месте прилета возник пожар.