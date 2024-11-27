Россия ночью устроила атаку на Украину: силы ПВО уничтожили 36 из 89 вражеских дронов

В ночь на 27 ноября Россия снова атаковала Украину 89 ударными дронами. Силы ПВО сбили 36 вражеских беспилотников.

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Еще почти полсотни БПЛА локационно потеряны, а пять улетели в Беларусь, РФ и на оккупированные территории Украины.Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Запускать свои дроны Россия начала еще накануне около 19:30 26 ноября. Боевая работа Сил обороны по воздушным целям продолжалась всю ночь и утром.

"Противник атаковал Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям – Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ)", – отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение государства-агрессора отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях. 48 БпЛА — локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий", – рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Там также добавили, что из-за падения обломков вражеских БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан в Киевской области. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, на рассвете 27 ноября стало известно, что "Шахеды" атаковали Киев. Городские власти сообщили, что в Днепровском районе обломки БПЛА упали на нежилое помещение. По состоянию на 05:00 было известно о по меньшей мере трех пострадавших, двоим из них понадобилась госпитализация.