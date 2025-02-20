Россия обманом вербует кубинцев на войну в Украине, чтобы не мобилизовать россиян: история пленного

Россия продолжает массово вербовать для участия в ее войне против Украины граждан Кубы, чтобы пополнить ряды своей оккупационной армии, которая за три года боев понесла огромные потери. Кубинцы попадают в армию РФ иногда обманом и принуждением, иногда – из-за денег и руководствуясь идеологическими соображениями.

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Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы". Журналистам удалось пообщаться с 36-летним кубинцем Франко Дарио Яроссей Манфуга, который попал на войну в январе 2024 года, а уже в марте его захватили в плен украинские военные.

Он проживал в городе Гуантанамо, имел семью и работал преподавателем географии, однако за неимением денег подался в музыканты. Он знал, что в Украине идет война, по кубинскому телевидению иногда были об этом новости, но опосредованно. Причины СМИ не называли и не озвучивали деталей.

"Жизнь на Кубе очень сложная. Дышать на Кубе, работать на Кубе – очень непросто. Представьте себе, я получал 1500 кубинских песо в месяц, когда работал музыкантом. И несколько месяцев мне нужно было экономить, чтобы купить себе телефон. И еще надо платить за интернет, а на Кубе он дорогой. Когда я мог, я оплачивал интернет", – рассказывает Дарио.

Он уехал с Кубы, чтобы найти работу. Увидел рекламное объявление о поиске работников – и отозвался на него. В ответ – ему отправили анкету в WhatsApp.

"Эта реклама была о работе в России. Если бы я увидел рекламу из другой страны, типа Соединенных Штатов или более близких стран, и была бы возможность выбирать, тогда я поехал бы в другую страну. Но я увидел рекламу из России. Со мной немного контактировали. Тебе посылают анкету – ты отправляешь заполненную, потом – фото паспорта. Поэтому невозможно было понять, со мной ли общался россиянин, или испанец, или латиноамериканец", – рассказал Дарио.

В Москве его встретил испанец и увез в Ростов. Вместе с Дарио в самолете летело еще четыре кубинца на такую же "работу".

Затем он подписал контракт на русском языке и был уверен, что его ждет работа на строительстве. Вместо этого его отвезли из Ростова – в оккупированный украинский Донецк.

"Нам выдали шлем, военное оснащение. Мы отказывались. Начали бунтовать – мы этого не хотим. Мы не для этого сюда приехали. Мы не хотим стрелять. У меня никогда не было военной подготовки, я не знаю как пользоваться оружием. Они настаивали, что мы должны это делать. И, если ты отказывался – тебя избивали", – вспоминает кубинец.

За отказ выполнять приказы их лишали пищи. В начале марта Дарио таки пошел на задачу – должен был передать зарядное устройство смежному подразделению, но их группа попала под обстрел. Российский военный, за которым должен был идти Дарио, как и другие, сбежал.

"Погибли ли они, живы ли - этого я не знаю. Вот так, как я сейчас выгляжу, таким меня и взяли в плен. У меня не было военного оснащения. Я никогда не готовился к войне. Я ничего не знал о войне", – сказал он.

Кубинец говорит, что не знает, зачем он был нужен российской армии – военные РФ не объясняли им этого.

В то же время, как пишет издание, не все граждане Кубы были жертвами обмана или принуждения. Некоторые сознательно отправились в Россию, имея четкую цель – воевать против Украины.

Журналисты получили от источников в ВСУ копии документов нескольких кубинцев в составе российских подразделений. Один из них – 38-летний Хулио Пелаес. Перед отправкой в РФ кубинец заполнил анкету, где отметил: "Я считаю это обязанностью каждого свободного человека, ненавидящего нацистов".

В общем, расследователи идентифицировали многочисленных кубинцев, воюющих на стороне России, их базы тренировки и места службы на территории государства-агрессора.

Исследователь Орландо Гутьеррез-Боронат отмечает, что на основе паспортов, которые удалось получить украинским хакерам, а также информации с самой Кубы и многочисленных видео, можно сказать, что на стороне России, вероятно, 5 000 кубинских военных.

"Для этого всего нужна сеть, которая не могла бы действовать без разрешения кубинского режима. Ведомство, выдающее паспорта на Кубе, называется министерством внутренних дел. Это то самое министерство, которое руководит спецподразделениями "черных беретов", которые есть и в Украине", – говорит Гутьеррез-Боронат.

"Туристам" с Кубы обещали зарплату около 2000 долларов ежемесячно в течение одного года. Однако не все из них смогли продержаться в этот период.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать на войну против Украины граждан из Индии. С начала полномасштабного вторжения оккупанты завербовали по меньшей мере 126 граждан этой страны, из них 12 человек погибли и еще 16 числятся пропавшими без вести.

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