'Россия оборвала жизнь молодой пары': в Луцке ночью из-под завалов достали тело второй жертвы атаки РФ

Накануне, 6 июня, россияне атаковали Луцк, поразив многоэтажку. Наутро 7 июня спасатели, продолжающие разбор завалов, нашли тело погибшей девушки 2001 года рождения – невесты парня, тело которого деблокировали накануне.

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В Луцкой городской территориальной громаде 7 июня объявили День траура по Николаю и Иванне, жизнь которых так рано оборвала Россия. Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

О том, что молодые влюбленные, Николай и Иванна, погибли в результате российского удара по жилой многоэтажке, стало известно еще накануне. Однако если парня нашли в день атаки, то поиски девушки продолжались всю ночь.

"Только сегодня в 4.15 утра спасателями во время разбора завалов было обнаружено тело второй жертвы вчерашней российской атаки - девушки 2001 года рождения. Россия оборвала жизнь молодой пары, у которой было столько планов и все впереди. Вечная память вам, Николай и Иванна. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Полищук.

Он также сообщил, что 7 июня в Луцкой громаде объявлен День траура по погибшим.

В ГСЧС в 06:30 подтвердили гибель двух человек в Луцке в результате российской атаки в ночь на 6 июня. Там также сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте удара.

"Сегодня утром из-под завалов разрушенного подъезда 9-этажного дома в Луцке было найдено тело девушки. Напомним, вчера было деблокировано тело мужчины. Всего пострадали 30 человек, эвакуированы 5 человек и несколько домашних животных. Значительно повреждены жилые дома, административные здания, мебельный цех, производственные помещения и автомобили", – перечислили спасатели последствия российского террора.

В ГСЧС также добавили, что на месте вражеской атаки кроме спасателей работали волонтеры Красного Креста, психологи ГСЧС и полиции. Был также развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям.

Напомним, накануне ночью российские войска атаковали Луцк дронами и ракетами. В городе в результате взрывов повреждены многоэтажки, авто и коммерческие объекты. Пострадало не менее 30 человек, есть и погибшие.

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