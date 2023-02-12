Россия обстреляла Никополь из ствольной артиллерии: есть жертва. Фото

Утром 12 февраля российские террористы устроили очередной обстрел Никополя Днепропетровской области. В результате преступных действий оккупантов среди мирных жителей есть жертва.

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Враг вел обстрел жилых кварталов из ствольной артиллерии. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы ОВА, ночью в городе не было зафиксировано обстрелов, однако под утро войска РФ нанесли артиллерийский удар. В результате обстрела погибла 53-летняя женщина.

По предварительным данным, ранения в результате обстрелов получила 87-летняя женщина. У нее диагностировали осколочное ранение.

Лысак отметил, что в результате обстрела путинские террористы повредили в Никополе четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram сообщил об активности вражеской артиллерии около 10:00 утра. Спустя некоторое время в городе раздались взрывы.

Напомним, 11 февраля российские оккупационные войска снова атаковали Харьковщину. В областном центре прогремело несколько взрывов, подтверждены три прилета вражеских ракет.

Ранее сообщалось, что войска РФ в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и пригорода. В результате прилетов по частным домам в городе и пригородных населенных пунктах погибли двое и получили ранения четверо мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска в ночь на 11 февраля выпустили дроны-камикадзе типа Shahed по территории Днепропетровской области. Были попадания по трех объектах критической инфраструктуры.