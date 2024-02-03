Россия очень далека от достижения своих военных целей – Генштаб Эстонии

Российские войска не имеют прогресса на передовой в Украине, хотя и сохраняют инициативу в наземных операциях. Армия РФ далека от достижения своих военных целей, в то время как Украина продолжает проводить успешные атаки на объекты страны-агрессора, которые расположены очень далеко от линии фронта.

Видео дня

Об этом сказал начальник Генерального штаба Кайтселийта (Союза обороны Эстонии) полковник Ээро Ребо. Его слова в пятницу, 2 февраля, процитировало издание err.ee.

Он напомнил, что на протяжении нескольких недель атакам подвергалась российская энергетическая и военная инфраструктура в Краснодарском крае, Брянской, Рязанской, Ленинградской и Нижегородской областях России, а также на территории временно захваченного российскими войсками Крыма.

Он констатировал, что ситуация на фронте в Украине за последнюю неделю в целом не изменилась, и главные боевые действия происходят на востоке государства. Основные усилия РФ на Донецком направлении направлены на захват Авдеевки, также бои идут на Бахмутском и Донецком направлениях.

"В течение некоторого времени в Авдеевке были сигналы о том, что внутри населенного пункта были замечены маневренные или разведывательные подразделения. Но они не смогли организовать осаду украинцев. По сути, там идут ожесточенные бои, но тактическая ситуация особо не изменилась", – сказал эстонский полковник.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают наступление на освобожденные Вооруженными силами Украины территории.

Также Ребо отметил, что украинские войска продолжают удерживать созданный на берегу Днепра плацдарм, за который идут бои.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в последние дни проводят штурмовые действия возле Приютного Запорожской области. Таким образом, путинская армия пытается улучшить тактическое положение на этом направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!