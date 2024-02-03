newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Россия очень далека от достижения своих военных целей – Генштаб Эстонии

Ольга Липич
War
2 минуты
162
Россия очень далека от достижения своих военных целей – Генштаб Эстонии

Российские войска не имеют прогресса на передовой в Украине, хотя и сохраняют инициативу в наземных операциях. Армия РФ далека от достижения своих военных целей, в то время как Украина продолжает проводить успешные атаки на объекты страны-агрессора, которые расположены очень далеко от линии фронта.

Видео дня

Об этом сказал начальник Генерального штаба Кайтселийта (Союза обороны Эстонии) полковник Ээро Ребо. Его слова в пятницу, 2 февраля, процитировало издание err.ee.

Он напомнил, что на протяжении нескольких недель атакам подвергалась российская энергетическая и военная инфраструктура в Краснодарском крае, Брянской, Рязанской, Ленинградской и Нижегородской областях России, а также на территории временно захваченного российскими войсками Крыма.

Он констатировал, что ситуация на фронте в Украине за последнюю неделю в целом не изменилась, и главные боевые действия происходят на востоке государства. Основные усилия РФ на Донецком направлении направлены на захват Авдеевки, также бои идут на Бахмутском и Донецком направлениях.

Россия очень далека от достижения своих военных целей – Генштаб Эстонии

"В течение некоторого времени в Авдеевке были сигналы о том, что внутри населенного пункта были замечены маневренные или разведывательные подразделения. Но они не смогли организовать осаду украинцев. По сути, там идут ожесточенные бои, но тактическая ситуация особо не изменилась", – сказал эстонский полковник.

Россия очень далека от достижения своих военных целей – Генштаб Эстонии

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают наступление на освобожденные Вооруженными силами Украины территории.

Россия очень далека от достижения своих военных целей – Генштаб Эстонии

Также Ребо отметил, что украинские войска продолжают удерживать созданный на берегу Днепра плацдарм, за который идут бои.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в последние дни проводят штурмовые действия возле Приютного Запорожской области. Таким образом, путинская армия пытается улучшить тактическое положение на этом направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!