Россия открыта для мирных переговоров, - Путин накануне визита Си в Москву для Жэньминь жибао

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова для мирных переговоров. Он написал это в статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин совершил это накануне приезда Президента Китая Си Цзиньпина.

Владимир Путин в своей статье подчеркнул факт развития российско-китайских отношений и переход к "доверительной фазе".

"Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах", – сообщил Путин.

Кроме того, российский диктатор затронул и тему войны с Украиной. Он отметил, что РФ готова к дипломатическому решению "кризиса".

"Ультимативные требования в адрес России относительно Украины говорят лишь об оторванности от реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 20-22 марта запланирован визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву. По информации Офиса президента Украины, в настоящее время ведутся переговоры о встрече Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским. Президент США Джо Байден анонсировал свою встречу с китайским коллегой в ближайшее время.

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