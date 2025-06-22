Россия отправляет детей на отдых в зону экологического бедствия: о чем идет речь

Россия оказалась не в состоянии ликвидировать последствия катастрофы российских танкеров в Черном море, которая произошла полгода назад. В то же время она отправляет детей на отдых в эту зону экологического бедствия.

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В частности, в Анапу, которая пострадала больше всего и где недавно зафиксировали очередные выбросы мазута. О действиях агрессора сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Там напомнили, как в прошлом году в декабре в результате аварии российских танкеров примерно половина из 9,2 тыс тонн мазута, который они перевозили, попали в воды Черного моря. Из-за этого пострадали прибрежные районы Краснодарского края РФ и временно оккупированного Крыма.

В Кремле тогда утверждали, что полную очистку загрязненных территорий завершат в мае. Сегодня российская пропаганда рассказывает о безопасности отдыха в зоне затопления. Но на самом деле последствия аварии до сих пор не устранены.

По данным ЦПД, выбросы мазута будут продолжаться, ведь российские власти планируют начать подъем затонувших танкеров в следующем году. Несмотря на то, что в акватории и далее обнаруживают нефтяные пятна, Кремль призывает граждан ехать на отдых, в том числе детей.

"РФ подвергает собственных граждан опасности, агитируя отдыхать в зоне экологического бедствия, ликвидировать последствия которого она не может", – говорится в сообщении Центра.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за аварии российских танкеров в Черном море погибли десятки дельфинов. В январе 2025 года в сети публиковали кадры, как тела морских млекопитающих выносит на берег.

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