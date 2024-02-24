Россия отвезла в оккупированные Олешки новый отряд темнокожих наемников - 'Атеш'

Российские захватчики направили на оккупированную часть Херсонской области темнокожих наемников. Последние прибыли в Олешку.

Как сообщают партизаны группировки " Атеш ", отряд темнокожих российских наемников в оккупированные Олешки прибыл 22 февраля. Военные расквартировались в местном Доме культуры.

Точные координаты дома: 46.626649,32.722924.

Считается, что это элитное подразделение, потому что у него дорогое обмундирование и новая техника. Среди их вооружения также отмечена тяжелая бронированная техника и грузовики с отметками в виде иероглифов.

"Рашисты активно привлекают наемников со всего мира: Африка, Средняя и Далекая Азия и даже Южная Америка. Пожалуй, есть проблемы с мотивацией у россиян воевать за "русский мир" в Украине", - отметили в "Атеше" и добавили, что заставит наемников пожалеть, что они приехали убивать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас на стороне российских оккупационных войск против Украины воюют десятки тысяч наемников из Азии и Африки. Большинство – никакие не "элитные специалисты", а, по меньшей мере, расходный материал для штурмов позиций украинских защитников. Но есть и другая категория. Более подробно об этом читайте здесь.