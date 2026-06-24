Россия перебрасывает системы ПВО из регионов к Керченскому мосту и в Москву: данные разведки

Российские оккупационные войска перемещают свои системы ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Оккупанты получили приказ защищать эти два участка за счет ослабления защиты других своих регионов.

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Такие данные получила украинская разведка. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале, заслушав доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

Россияне перемещают ПВО

Украинской разведке удалось получить внутренние российские документы, в которых содержится реальная оценка последствий украинских дальнобойных ударов.

Также зафиксированы меры реагирования со стороны российского руководства на сложившуюся ситуацию. Так, российские войска перемещают системы ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Таким образом, оккупанты получили приказ от своего руководства усилить защиту этих двух участков за счет безопасности других российских регионов.

"Зафиксированы и меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Фактически именно эти два периметра россияне получили приказ защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы", – говорится в материале.

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Дальнобойные удары

Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с главой ГУР в первую очередь обсудили выполнение плана наших дальнобойных санкций против России и шаги, необходимые для приближения мира. Глава государства подтвердил уничтожение более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Санкт-Петербурга.

Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей в отношении перечня российских военных производств.

Также президент рассказал о других успехах Сил обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что украинские войска нанесли удары по российским предприятиям, производящим радиоэлектронику и другие критически важные компоненты для нужд российской армии.

Был представлен отдельный доклад о состоянии российского ракетного производства и стратегической военной авиации. Зеленский отметил, что Украина готовит новые вполне справедливые шаги в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины.

"Важно, чтобы как можно больше россиян осознали, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина выдвинула содержательные дипломатические предложения", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 20 июня украинские дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Тюмени. Он перерабатывает до 9 млн тонн нефти в год, является предприятием полного цикла и производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо. Чтобы нанести удар по этому предприятию, дроны Сил специальных операций преодолели расстояние около 2500 км.

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