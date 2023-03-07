Россия перебросила на фронт зенитные пушки 61-К образца 1939 года: они точно 'преодолеют' приезжающие в Украину ЗРК Patriot

Россия перебросила на фронт зенитные пушки 61-К образца 1939 года. Армия РФ планирует противостоять прибывающим в Украину ЗРК Patriot старым вооружением.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". Российское командование недооценило потенциал армии Украины.

В источнике упоминается "крылатое" выражение кремлевского диктатора об "уничтожении украинского ПВО". В эти дни, одному из моих самых любимых выражений президента Путина исполняется год.

"Первое, что сделали, — уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена" – Владимир Путин, 5 марта 2022 года", – напомнили слова президента РФ в источнике.

При этом важно отметить, что количество и качество ПВО Украины за год войны значительно увеличилось.

"Недооценить противника – обратилось катастрофическими потерями для армии РФ. И здесь идет речь не только о высоком проценте безуспешного использования крылатых ракет. Ошибки командования ВКС РФ (читай генерала Сергея Суровикина) привели не только к потере существенного количества самолетов и вертолетов, а и к гибели или захвату в плен наиболее подготовленных экипажей ВКС РФ (существенная часть из которых прошли боевую подготовку во время операции в Сирии)", – говорится в сообщении.

Также в источнике сообщается, что российская армия переправляет зенитно-артиллерийские установки С-60 под Бахмут.

"Данная разработка времен второй мировой войны была снята с вооружения РФ еще в 90-х годах, и увидеть такие можно было разве что в исторических музеях.Также, в районе Мелитополя было замечено перемещение зенитных пушек 61-К, образца 1939 года. Данное орудие является прародителем установки С-60. Как мы видим, перевооружение обеих армий идет полным ходом", – подытожили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые системы Patriot еще не прибыли в Украину. Передача этих систем ПВО пока готовится, заявили в Министерстве обороны Польши и в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.