Россия перебросила в район Авдеевки танковую бригаду: в ВСУ раскрыли замысел врага. Карта

Войска РФ интенсивно обстреливают позиции украинских воинов на Авдеевском направлении. Также враг перебросил под Авдеевку танковую бригаду.

Видео дня

Не исключено, что это сделано для усиления оккупационных войск при попытке очередного штурма населенного пункта. Об этом заявил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По его словам, переброска российской танковой бригады под Авдеевку может сигнализировать о намерениях захватчиков штурмовать город с применением бронетехники.

"Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки. Наверное, следует ожидать в ближайшее время, что враг данную технику использует, поскольку последние двое суток враг штурмовал позиции без применения техники", – подчеркнул Дмитрашковский.

Спикер Сил обороны Таврического направления предположил, что танки должны усилить подразделения, которые Россия бросила под Авдеевку.

"Потому что без бронетехники штурмовые действия вообще не имеют смысла, это просто уничтожение личного состава", – пояснил Дмитрашковский.

Он также констатировал наращивание интенсивности вражеских обстрелов на Авдеевском направлении. Сейчас за сутки россияне выпускают по позициям украинских воинов примерно столько же боеприпасов, сколько выпускали в феврале.

Напомним, ранее в ГУР объяснили, почему для оккупантов так важен Бахмут. По словам руководителя военной разведки Кирилла Буданова, это единственное место, где они имеют определенный тактический успех.

"На фоне отсутствия успехов в каком-либо другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболваненному" населению нужно что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается", – подчеркнул руководитель ГУР.