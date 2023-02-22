Россия передумала запускать гиперзвуковую ракету 'Циркон' на совместных с Китаем учениях

Россия отказалась от пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон". Это должно было состояться на совместных с Китаем учениях.

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Об этом сообщает издание Reuters. Россия, Китай и США участвуют в гонке за разработку гиперзвукового оружия.

"В рамках этих учений гиперзвуковое оружие применяться не будет. В совместных учениях нет никакого скрытого посыла", — сообщает капитан Олег Гладкий, возглавляющий российский контингент.

При этом на учения в ЮАР отправился оснащенный ракетами "Циркон" российский фрегат "Адмирал Горшков". В начале февраля российские СМИ сообщали, что там он выполнит тестовый запуск гиперзвуковых ракет.

Последнее испытание "Цирконов" состоялось в январе. Когда фрегат "Адмирал Горшков" находился на пути в ЮАР, он неожиданно изменил курс и двинулся в западную часть Атлантики. Там фрегат провел учебный пуск ракет на расстоянии, близком к нужному, чтобы достичь побережья США.

За испытанием внимательно следили НАТО. За "Адмиралом Горшковым" следовал португальский фрегат NRP Bartolomeu Dias (F333), писал Itamilradar.

10-дневные совместные учения России, Китая и ЮАР, которые проводятся в годовщину вторжения в Украину, вызвали опасения у западных правительств, пишет Reuters. При этом ЮАР и Китай сохраняют нейтральную позицию по отношению к войне.

Россия, Китай и США участвуют в гонке за разработку гиперзвукового оружия. Такие ракеты очень маневренные и быстрые — в пять раз быстрее скорости звука.

Ракеты "Циркон" — центральный элемент гиперзвукового арсенала России. Вместе с гиперзвуковым планирующим аппаратом "Авангард" они поступили на боевое дежурство в 2019 году. Президент Владимир Путин назвал его "неудержимым".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 февраля, страна-агрессор Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это произошло именно в то время, когда президент Соединенных Штатов был с визитом в Украине.

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