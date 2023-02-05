Россия перешла к ползучему наступлению в Украине: журналист описал изменения на фронте

Сегодня на фронте в Украине государство-террорист Россия уже четвертый раз с начала полномасштабного вторжения меняет свою стратегию ведения войны, и сейчас перешла к ползучему пехотному наступлению. Враг меняет тактику применения войск для того, чтобы в этой пехотной войне получать преимущество на многих участках фронта.

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Об этом в интервью Radio NV рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что украинская оборона должна меняться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бутусов обратил внимание, что после поражения Россия перешла к стратегической обороне в сентябре, октябре, ноябре. И начиная с ноября, когда РФ начала массовую мобилизацию, на фронт пошло усиление мобилизованных.

"Они изучили нашу стратегию, поняли после многих поражений, что у нас главный род войск – пехота. И теперь российское командование пытается противопоставить нашей пехоте свою, то есть выбить наш ключевой козырь", – пояснил журналист.

Значительную численность своих войск оккупанты усиливают средствами, высокоточным оружием, поддерживают авиацией. Также российское командование сосредотачивает в Украине множество боеприпасов и средств разведки.

Напомним: страна-агрессор Россия продолжает перебрасывать войска во временно оккупированный Мариуполь на Донетчине. В настоящее время группировка россиян в городе и ближайших населенных пунктах увеличилась до около 30 тыс. оккупантов. Вероятно, они создают резервы для продолжения атаки на Угледар.

"Военные оккупанты достаточно болтливы с местными. Сообщают о приоритете направления атаки на Угледар (Донецкая область. – Ред.) и Запорожье", – сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия перебросила дополнительные силы в Курскую область якобы для охраны границы с Сумской областью Украины. Местные власти утверждают, что регион якобы неоднократно подвергался украинским обстрелам после начала масштабного вторжения в Украину;

– кроме того, Россия наращивает практику использования "карательных отрядов" против собственных военнослужащих. В Донецкую область на днях прибыло спецподразделение быстрого реагирования СОБР для подавления бунтов среди российских оккупантов.

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