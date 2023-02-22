Россия получила пробную партию снарядов из Ирана и заказала еще, – Буданов

Глава Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия использует гораздо больше артиллерийских снарядов, чем производит, поэтому уже долгое время переживает дефицит. Именно поэтому Москва сделала пробный заказ боеприпасов в Тегеране, и уже в ближайшее время получит новую партию – 20 000 снарядов.

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Такие данные он назвал в ходе интервью для издания Forbes. Причем, по его словам, существует вероятность, что минобороны РФ пыталась получать снаряды от своих партнеров в Северной Корее, но подтверждений, что Пхеньян пошел на эту сделку, пока нет.

"Теоретически возможность есть. Возят ли они оттуда? По Северной Корее подтвержденных случаев нет. Из Ирана точно завозилась пробная партия, сейчас ждут новую, уже не пробную. 20 тысяч снарядов, но это ничто в сравнении с теми цифрами, которые они постоянно используют", – указал Буданов.

Напомним, согласно информации Института изучения войны, в вооруженных силах РФ наблюдается значительный дефицит артиллерийских снарядов, поэтому россиянам сложно поддерживать высокий темп военных операций. Учитывая эти обстоятельства, эксперты не видят перспектив наступления оккупантов со стороны Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буданов также назвал ключевые поражения и определяющие победы, одержанные ВСУ за год полномасштабной войны. По его словам, в ближайшие месяцы будет определен исход войны России против Украины.

Также глава ГУР также сравнил войну в Украину с библейской историей. Несмотря на то, что армия РФ больше и сильней украинской, наша страна одолеет врага, как Давид одолел Голиафа.