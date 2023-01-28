Россия потеряла при ударе по Макеевке более 300 военных – британская разведка

Во время удара украинских военных по зданию училища в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь Россия потеряла более 300 своих солдат. Речь идет об убитых и пропавших без вести, а не о раненых.

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Именно из-за огромного количества ликвидированного личного состава российское командование вынуждено было пойти на нетипичный для РФ шаг – и частично признало потери из-за удара по месту скопления оккупантов в Макеевке. Об этом заявили в министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные британской разведки.

"Вероятно, Россия понесла более 300 потерь при ударе по размещению войск в Макеевке вблизи Донецка 1 января 2023 года. Мы оцениваем, что большинство из них, вероятно, были убиты или пропали без вести, а не ранены. После удара министерство обороны России сделало редкий шаг, публично признав, что понесло потери, заявив о 89 убитых", – указано в заявлении МО Британии.

Признать потери хотя бы частично российское командование было вынуждено под давлением бурной критики в свой адрес со стороны российских военных блогеров, а также сообщений об огромном количестве погибших мобилизованных, находившихся в здании училища в Макеевке. Разрыв между заявленными и реальными потерями показывает глубину дезинформации, которой исполнены официальные заявления в РФ.

"Российские официальные лица, вероятно, оценили, что избегать комментариев было невозможным перед лицом широко распространенной критики российского командования по поводу инцидента. Разница между количеством жертв, которую признала Россия, и вероятным настоящим общим количеством указывает на повсеместное присутствие дезинформации в российских публичных заявлениях", – отметили в оборонном ведомстве Великобритании.

Там также объяснили, почему официальные заявления российского военного командования обычно разительно расходятся с реальностью. Не последнюю роль в этом играет желание командиров на местах избежать ответственности за поражения.

"Обычно это (присутствие дезинформации в официальных заявлениях должностных лиц РФ. – Ред.) происходит через сочетание умышленной лжи, разрешенной высшим руководством, и передачи неточных отчетов низшими должностными лицами, стремящимися уменьшить свои промахи в российской культуре "обвинить и уволить", – отметили в МО Британии.

Напомним, в ночь на 1 января 2023 года украинские воины нанесли удар по зданию профтехучилища в Макеевке Донецкой области, где находились сотни российских оккупантов. Уже первые сообщения о вероятных потерях ошеломили: одномоментно погибнуть могли до 600 российских мобилизованных.

Несмотря на настоящую истерику, вспыхнувшую на российских пабликах и в группах в соцсетях, военное командование государства-агрессора впервые подтвердило удар только к вечеру 2 января. Тогда в РФ сообщили о гибели 63 военнослужащих, впоследствии заявили о том, что ликвидировано было якобы 89 оккупантов.

В то же время в перехваченных разговорах сами оккупанты называют совсем другие цифры. Как заявил один из захватчиков в разговоре с другим "в Макеевке 610 погибших, 12 КамАЗов были вывезены".

Интересно, что имена ликвидированных в Самаре, откуда большинство из них было родом, отказались обнародовать – под предлогом, что перечнем якобы воспользуются иностранные разведки.

При этом в СМИ начала появляться информация, что уцелевших во время "бавовны" в Макеевке оккупантов командование хотело сразу бросить в наступление

В РФ сразу же начались поиски виновных в успешной массовой "денацификации". В конце концов они были "найдены": по данным украинской разведки, виновными захватчики назначили "заместитель начальника РОВД Макеевки", а также семь "народных милиционеров".

Их сразу арестовало "министерство государственной безопасности ДНР". Всем официально предъявлены обвинения в "небрежном отношении к функциональным обязанностям". Однако вместо тюрьмы обвиняемых решили направить "для выполнения задач" на блокпосты в районе Опытного и Майорска.