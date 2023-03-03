Россия потеряла в Украине более 5 тыс. единиц бронетехники, но до сих пор демонстрирует свою оборонную продукцию на выставках – разведка Британии

Россия понесла огромные потери в бронетехнике за год полномасштабной войны против Украины. Однако российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на международных выставках вооружений, в частности, кичатся новейшей системой активной защиты "Арена-Э" для бронированной техники.

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То, что представленная на выставках система не помогла, по меньшей мере, 5 тысячам единиц бронетехники, уже уничтоженным в Украине, свидетельствует о неспособности российского военоборонпрома производить высокотехнологичное вооружение в серьезных масштабах. Об этом заявили в министерстве обороны Великобритании.

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, отметили в британском оборонном ведомстве, российские оборонные компании продолжают участвовать в крупных международных выставках вооружений и демонстрируют свои новейшие разработки. Недавно на одном из таких мероприятий была представлена российская система активной защиты Арена-Э, предназначенная для "повышения живучести бронетехники".

В рекламном проспекте системы указано, что она "побеждает угрозы, наиболее опасные для бронетехники… если вы цените свою броню и экипаж, вам нужна Арена-Э".

Впрочем, констатирует британская разведка, российским воюющим в Украине войскам, похоже, "Арена-Э" не нужна.

"Нет никаких доказательств установки систем Арена-Э на собственную технику России в Украине, где она потеряла более 5000 бронированных машин. По всей вероятности, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы массово. И эта проблема обостряется под действием международных санкций", – резюмировали в МО Великобритании.

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, что Россия начала запускать дроны-камикадзе по Украине из Брянской области. Так российские оккупанты могут атаковать Киев с более близкого расстояния.

В то же время в МО Британии обратили внимание на то, что перед атакой иранских дронов 26 февраля это вооружение российские войска не применяли для ударов по Украине чуть больше десяти дней. Такое снижение темпов применения БПЛА, резюмировавшееся в британском оборонном ведомстве, может свидетельствовать о том, что Россия исчерпала свои текущие запасы: она, вероятно, будет искать возможности пополнить запасы.