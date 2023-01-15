''Россия празднует, Украине нужны танки!'' Старший советник Конгресса США призвал лучше вооружить ВСУ

Старший политический советник Хельсинкской комиссии США, также известной как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, Пол Массаро обратил внимание на то, что Россия цинично отмечает теракт, который устроила 14 января в Днепре. Он призвал мировое сообщество дать Украине больше оружия, чтобы прекратить это безумие.

Видео дня

Об этом чиновник написал в Twitter. Он поделился твитом украинского активиста Сергея Стерненко, опубликовавшего видео, на котором российский пропагандист откровенно радуется удару по многоэтажке, где погибли десятки человек.

"Россия отмечает вчерашний теракт в украинском Днепре. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы остановить это террористическое государство! Танки F-16, ATACMS", – написал Массаро.

Напомним: в эфире своей программы одиозный пропагандист России Сергей Мардан заявил, что ему приятно смотреть на разрушенный дом в Днепре, хотя "намного приятнее было бы увидеть разнесенный вдребезги какой-то днепровский мост".

"Посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет", – захлебывался своей злобой пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пропагандисты РФ распространяют в интернете версии о том, что многоквартирный жилой дом в Днепре, который уничтожила российская ракета, действительно разрушили сами украинцы. По одной из российских версий произошел взрыв газа, а по другой – произошел спланированный подрыв здания СБУ;

– пропагандист Семен Пегов (руководитель проекта WarGonzo) признал, что армия РФ намеренно превращает украинские города в руины. В частности, речь шла о Мариуполе, который оккупанты своими обстрелами буквально стерли с лица земли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!