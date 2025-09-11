Россия превращает 'Шахеды' в FPV-дроны: что это значит. Фото

На обломках одного из российских дронов-камикадзе типа "Шахед" обнаружили mesh-модем, антенну и камеру. Благодаря таким изменениям аппарат может выполнять функции FPV-дрона, что затрудняет его обнаружение и увеличит угрозу для украинцев.

Об этом сообщили в Defence Express со ссылкой на источники. Как отмечают аналитики, российские "Шахеды" все чаще подвергаются модификациям.

"Герберы" и "Шахеды" с модемами и камерами

Анализ обломков сбитых дронов показывает, что враг начал активно использовать решения с mesh-модемами, а также устанавливать курсовые камеры.

Mesh-модемы позволяют образовывать динамическую сеть с цепочной ретрансляцией, когда каждый модем играет роль ретранслятора для других.

Сначала их заметили в пенопластовых дронах "Гербера".

Но с июля его начали замечать на "Шахедах", о чем сообщал специалист Сергей Бескрестнов "Флеш".

Начиная с августа 2025 года такие случаи участились, а в начале сентября стало понятно, что это серийное решение, отметили в Defence Express.

"Это новая версия Шахеда, которым можно управлять онлайн из РФ, он может вести разведку и атаковать даже цели в движении", – рассказал Сергей Бескрестнов.

"Шахед" превратился в FPV-дрон

Теперь Россия на постоянной основе оснащает свои дальнобойные дроны "Герань-2" модемами и камерами. Сообщалось, что провести детальный осмотр сложно, потому что они разбиваются и горят.

Однако в конце концов на сбитом "Шахеде" был найден полный комплект оборудования из mesh-модема, антенн и камеры, которые позволяют превратить его в FPV-дрон.

Как и ожидалось, на "Геране-2" стоит тот же китайский mesh-модем, что и на "Гербери", – Mesh Network XK-F358 производителя Xingkai Tech.

Вероятно, в более "индустриальном" исполнении, ибо обозначается как HX-50.

Камера на этом "Шахеде" была жестко закреплена на носу, что обеспечивало обзор исключительно вперед.

Она не была высококачественной – такие используются в системах охранного видеонаблюдения.

В то же время ее, вероятно, хватает для контроля полета беспилотника и его донаведения на цель.

Агентура РФ могла установить ретрансляторы на земле

В то же время ключевым вопросом остается организация передачи данных. На что специалисты обратили внимание еще в начале июля, когда над Киевом было сбито несколько "Гербер" с камерами и такими модемами.

"Существует возможность того, что враг благодаря агентурной сети установил ретрансляторы на земле. Альтернативой является создание длинной mesh-цепочки в воздухе из дронов, но такой вариант хоть в теории и возможен, но видится довольно сложным в реализации", – подытожили аналитики.

Mesh-модем – это часть mesh-системы Wi-Fi, которая состоит из нескольких точек доступа и одного основного маршрутизатора (шлюза), работающих вместе для создания единой бесшовной сети Wi-Fi.

В отличие от обычного маршрутизатора, который транслирует сигнал из одной точки, mesh-система использует несколько узлов, расположенных в разных местах, для расширения покрытия и устранения "мертвых зон".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 11 сентября заявил, что системы Patriot или SAMP/T нельзя считать эффективным решением против "Шахедов". Одна ракета Patriot стоит 2-3 млн долларов, тогда как цена "шахеда" не превышает 100 тысяч. При массированных атаках в 500-800 дронов в сутки применение таких ракет теряет смысл, пояснил глава государства.

