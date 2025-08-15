Россия превратила Никополь в мишень для тренировок армии РФ: репортаж из города

Корреспондент Ukrainian Witness Виктория Пинчук провела день со спасателями в Никополе, документируя систематические военные преступления российской армии против гражданского населения.

Город на Днепропетровщине, расположенный в четырех километрах от оккупированной территории Запорожской области, россияне превратили в полигон для тренировки пилотов FPV-дронов, утверждают военные, пожарные и гражданские свидетели.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, на захваченной Запорожской АЭС российская армия создала учебный центр, где пилоты дронов тренируются на гражданских объектах Никополя.

"Именно с атомной электростанции осуществляется большинство ударов и большинство обстрелов по Никополю и прилегающих территориальных общинах", – отмечает Волошин.

Представитель Сил обороны Юга объясняет цель этих атак – создание мертвой зоны вдоль правого берега Днепра.

"Он (враг. – Ред.) увеличивает удары по правому берегу. Он делает это для того, чтобы там вдоль берега создать так называемую килл-зону – мертвую зону, где нет уцелевших зданий, где нет людей", – отмечает Владислав Волошин.

По его словам, россияне готовятся к дальнейшим военным действиям на этой территории: "Враг не исключает, что будет применять там и диверсионные группы, и не исключает возможность, что там можно форсировать Днепр по дну бывшего Каховского водохранилища".

Во время работы со спасателями ГСЧС съемочная группа зафиксировала многочисленные военные преступления: обстрел жилого дома с эвакуацией незрячего пожилого мужчины и его дочери, четыре попадания дронов в дом одного жителя за день, уничтожение мебельной фабрики FPV-камикадзе с пожаром на 600 квадратных метрах.

Особенно циничными, отмечают спасатели, являются атаки на их коллег в момент оказания помощи людям. 6 августа российский дрон ударил прямо по автомобилю ГСЧС во время спасательной операции. Погиб 23-летний огнеборец Даниил Хижняк, другие сотрудники получили ранения.

Спасатели говорят, что россияне систематически обстреливают пожарные машины во время выполнения служебных обязанностей.

"Россияне не дают даже малейшего шанса спасти местное население", – констатирует журналистка после дня, проведенного со спасательными службами.

Полный репортаж доступен на YouTube-канале Ukrainian Witness.