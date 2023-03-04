''Россия приближает свой конец!'' Армия Путина снова обстреляла Никополь: есть разрушения

В ночь на 4 марта и утром войска РФ снова обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. Под артиллерийским обстрелом в очередной раз оказались город Никополь и Марганецкая громада.

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Повреждены частное предприятие и частные дома, люди не пострадали. Подробности обстрелов сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

Враг ночью обстрелял из артиллерии Марганецкую громаду, утром под российским огнем оказался город Никополь. В результате атаки есть разрушения.

"В Никополе повреждены частное предприятие, 4 дома, оборвана линия электропередач. Изувечены два хозяйственных сооружения. Одно из них загорелось. Пожарные пожар уже потушили. Последствия атак уточняются. Территории, куда попала российская армия, обследуют спасатели", – подчеркнул Лысак.

По его словам, люди в результате российских обстрелов не пострадали.

Лысак также добавил, что за все свои преступления РФ обязательно будет отвечать.

"Россия приближает свой конец. Ужасные преступления против человечества им будут вспоминать еще очень долго. Эти фото будут доказательствами о терроризме в международных инстанциях. Украинская борьба и выдержка вдохновляет весь мир. Днепропетровщина, держись! Пусть эти выходные будут тихими", – написал глава Днепропетровской ОВА.

Он также опубликовал фотографии с последствиями ночных и утренних обстрелов, совершенных войсками РФ.

Напомним, в ночь на четверг, 2 марта, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожье. В городе раздались мощные взрывы. Разрушения претерпел многоквартирный дом. К утру 4 марта известно о 10 погибших, в их числе ребенок.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, а еще 20 граждан были эвакуированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На очередной теракт РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что "Россия хочет превратить каждый день в день террора".