Россия продолжает отклонять предложения США и Европы по развертыванию западных миротворческих сил в Украине – ISW

Россия продолжает отклонять предложения США и Европы по развертыванию западных миротворческих сил в Украине, которые помогли бы установлению крепкого мира. Ее действия в который раз сигнализируют о непоколебимой переговорной позиции Кремля.

В частности, агрессор не отказывается от своего требования о территориальных уступках Киева. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Они напомнили высказывания секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу от 30 апреля во время саммита министров иностранных дел БРИКС в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Путинский приспешник заявил, мол, западные миротворческие контингенты в Украине неприемлемы и Россия будет рассматривать их как "законные военные цели".

По словам бывшего российского министра обороны, Москва якобы наблюдает признаки того, что Запад планирует ввести "псевдомиротворцев" в Украину. А другой российский чиновник недавно намекнул, что Россия не примет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как механизм мониторинга прекращения огня или постоянного мира.

В ISW подчеркнули, что чиновники из страны-агрессора неоднократно отклоняли предложения Запада по внедрению каких-либо механизмов мониторинга в Украине, используя нечеткие и односторонние условия прекращения огня Россией как оружие, чтобы обвинить Киев в "нарушениях" режима прекращения огня.

1 мая министерство иностранных дел России заявило, что Кремль "примет все необходимые меры", чтобы предотвратить восстановление Украиной и ее западными союзниками международно признанных границ 1991 года.

"Путин и другие российские чиновники неоднократно требовали от Украины согласиться на территориальные уступки, в то время как Россия остается непреклонной в своем отказе предлагать какие-либо собственные уступки", – повторили в ISW свою оценку о том, что Кремль не заинтересован в мирной дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на начало апреля шесть из 30 стран "коалиции желающих" выразили готовность отправить свой военный контингент в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, а также страны Балтии (очевидно, Латвия, Литва и Эстония).

По данным The Time, на сегодняшний день европейским странам будет проблематично собрать даже несколько десятков тысяч военнослужащих для отправки в Украину. Основная проблема состоит в недоукомплектованности и недостаточном финансировании армий стран Европы.

