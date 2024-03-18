Россия пытается изменить демографический состав Крыма: в Amnesty International назвали конечную цель оккупантов

Страна-агрессор Россия с начала оккупации Крыма пыталась изменить этнический состав полуострова, завозя туда россиян и подавляя украинское и крымскотатарское сообщества. Конечная цель захватчиков – искоренение культурной илентичности и языка, такой опыт они применят и на других оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, обнародованном к десятой годовщине оккупации Крыма. В частности, исследователь Amnesty International по Украине Патрик Томпсон на брифинге 18 марта рассказал, что страна-оккупант в течение десятилетия запрещала использование украинского и крымскотатарского языков в образовании, медиа, во время национальных празднований и в других сферах жизни.

Также в Крыму угнетаются религиозные и культурные обряды, не соответствующие тем, которые поощряются Москвой.

"Оккупационные власти также насильственно перемещали людей из Крыма и перевозили туда российское гражданское население. Россия должна прекратить прибегать к притеснениям и искоренению нероссийских национальных идентичностей на территориях, оккупированных ею, и прекратить нарушать международное гуманитарное право и право человека", – призвал правозащитник.

Как говорится в докладе, захватив украинский Крым, РФ сразу же ввела там собственную школьную программу, а педагогам, ученикам и родителям, которые были с этим не согласны, угрожали преследованиями.

Также были незаконно внедрены российские законы и практики, в том числе касающиеся подавления права на свободу мысли и мирных собраний.

Крымские татары, мусульмане по вероисповеданию, столкнулись с жестокими репрессиями.

Российские силовики регулярно прерывали пятничные молитвы в мечетях Крыма для проверки паспортов всех присутствующих, а также проводили обыски домов в поисках религиозной литературы.

"Более 100 крымских мусульман и мусульманок попали на скамью подсудимых из-за необоснованных обвинений в терроризме и получили тюремные сроки до 24 лет, которые они отбывают в России", – говорится в докладе.

Под запретом оказались и "Свидетели Иеговы", которых объявили "экстремистами", что повлияло на примерно 8000 верующих, а 12-х крымских "свидетелей" приговорили к шести годам заключения или более.

УПЦ Киевского патриархата (после 2018 года ПЦУ) отказалась перерегистрироваться по законодательству РФ, а за первый год оккупации потеряла 38 из 46 своих приходов, на сегодняшний день – все из них.

В мае 2023 года оккупационные власти противоправно выселили церковь из собора в Симферополе.

Также мишенью оккупантов Крыма стали независимые СМИ, заявили в Amnesty International. Уже в первые дни оккупации несколько журналистов похитили в рамках насильственной кампании против украинских активистов.

По состоянию на начало марта 2014 украиноязычные телеканалы и радиостанции сняли с эфира и заменили российскими. А крымскотатарский телеканал ATR из-за притеснений – рейдов в офисах, конфискации серверов, звонков "сверху" – был вынужден переехать на подконтрольную территорию Украины и потерял возможность вещать в Крыму.

Доступ к онлайн-медиа, вынужденно покинувшим Крым, безосновательно блокировали на полуострове, без судебных разрешений, говорится в докладе правозащитников.

"Россия должна немедленно прекратить все нарушения международного гуманитарного права и права в сфере прав человека в Крыму и на других территориях Украины под оккупацией. Виновные во всех преступлениях по международному праву должны быть привлечены к ответственности в рамках справедливого суда, а пострадавшие и родные жертв – иметь возможность в полной мере реализовать свои права на правду, справедливость и возмещение", – заявили в Amnesty International.