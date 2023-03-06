Россия пытается компенсировать потери в Украине развертыванием устаревших танков и БТРов: разведка Британии указала на проблемы армии Путина

Из-за безумных потерь военной техники в войне против Украины Россия начала пополнять свои подразделения устаревшей техникой. Для этого оккупанты развертывают 60-летние основные боевые танки (ОБТ) Т-62 и бронетранспортеры БТР-50. Но, несмотря на все старания россиян модернизировать эти типы машин, они будут иметь множество уязвимых мест на современном поле боя.

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Об этом говорится в сводке британской разведки на утро 6 марта, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании. Предполагается, что даже главное танковое соединение РФ, 1 гвардейская танковая армия, будет перевооружено на Т-62, хотя раньше планировалось, что она получит танки нового поколения Т-14 "Армата".

В разведке напомнили, что ранее на территории Украины также были обнаружены российские бронетранспортеры БТР-50, впервые поступившие на вооружение в 1954 году. А с лета 2022 года около 800 танков Т-62 были расконсервированы и модернизированы прицельными системами, призванными повысить их эффективность в ночное время.

Но, несмотря на все старания россиян, такая техника будет слишком уязвима на современном поле боя, в частности, из-за отсутствия современной взрывозащитной брони.

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