Россия пытается отвлечь внимание от преступлений в Украине сомнительной акцией: к ней Кремль привлечет 'агентов влияния' – RLI

Страна-агрессор Россия продолжает совершать жестокие и циничные преступления против мирных жителей Украины, в том числе, против детей. При этом Кремль всячески пытается отвергнуть вину РФ в преступлениях и даже задействует для этого так называемых "агентов влияния" в Европе.

Видео дня

В частности, МИД РФ намерен устроить пропагандистскую пресс-конференцию, что свидетельствует о явной попытке размыть международное внимание к военным преступлениям России против украинских детей. Об этом сообщает Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга.

Москва пытается переложить ответственность за преступления против детей на коалицию западных демократий. Исследователи полагают, что российские пропагандисты будут активно освещать информацию о гибели детей в вооруженных конфликтах в Ираке и Афганистане с возложением вины на США. Кроме того, РФ будет обвинять Запад в том, что тысячи сирийских детей вынуждены были стать беженцами.

Одной из задач, которую преследует Москва, является фальсификация фактов, изображающая действия российских войск в Украине как попытку эвакуации украинских детей якобы для "обеспечения их безопасности и дальнейшего воссоединения с близкими".

Примечательно, что попытка Россия оправдать депортацию десятков тысяч украинских детей может быть связана с выдачей Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест диктатора Владимира Путина. Острая реакция страны-агрессора на решение суда выразилась в стремлении переложить обвинения на Запад, что является традиционной практикой российской пропаганды.

РФ намерена использовать в пропагандистском мероприятии так называемых "агентов влияния", которых российская разведка давно использует в ​​своих операциях на Запада. Среди них личный пропагандист военного преступника и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Мира Тэрада (Оксана Вовк). Она позиционирует себя, как правозащитницу, но также известна отбыванием тюремного срока в США по обвинению в отмывании денег. При этом она избежала более серьезной судимости за торговлю наркотиками.

Среди других "агентов влияния" ожидаются польская правозащитница Иоанна Пашкевич, известная распространением многочисленных пророссийских и антиевропейских нарративов, ветеран войны в Ираке Дэниел Босуорт, который последние 10 лет живет с семьей в России. К слову, в марте 2022 года он уже принимал участие в российской ИПСО, когда открыто поддерживал вторжение России в Украину.

Также страна-агрессор может использовать британского блогера и ярую сторонницу режима Башара Асада в Сирии Ванессу Били, известную антисемитскими взглядами. С 2021 года она проживает в Сирии, находясь в контакте с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, который, в свою очередь, находится в тесном контакте с российской военной разведкой.

Еще одной пропагандисткой, которая будет оправдывать депортацию украинских детей в РФ будет нидерландская журналистка Соня ван ден Энде, которая публикует сообщения о бесполезности поддержки Украины и оправдывает вторжение России. РФ также использовала ее в операциях военной разведки, чтобы скомпрометировать Объединенную следственную группу, расследовавшую крушение самолета MH17.

Аналитики Института исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга уверены, что пропагандистское мероприятие, организованное МИД России, никак не повлияет на общее международное восприятие военных преступлений России против детей в Украине. В то же время это еще больше компрометирует "агентов влияния", которые сотрудничают с россиянами.

Напомним, уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что депортированные из временно захваченных территорий в Россию малолетние украинцы подвергаются телесному и психологическому насилию. Поводом к "воспитательной работе" служат отказ исполнять слова гимна РФ и упоминания, что они – граждане Украины.

Ранее сообщалось, чт с начала полномасштабной войны страна-агрессор Россия похитила и депортировала из Украины 19 514 украинских детей. Вернуть родителям удалось 327 несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия совместно с Украиной и Польшей запустила инициативу по возвращению похищенных Россией детей. Там отметили, что депортация детей – военное преступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!