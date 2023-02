Россия пытается сорвать предоставление Украине дальнобойных систем от Запада: в ISW рассказали об информоперациях Кремля

Страна-агрессор Россия частично восстановила способность проводить отдельные информационные кампании в поддержку конкретных стратегических целей в войне против Украины. А также адаптировать их для смягчения последствий неудач своих войск на поле боя и создания условий для будущих запланированных операций.

Видео дня

Вместе с тем все эти усилия Кремля поддерживали одну и ту же постоянную стратегическую цель – сдерживания или замедления предоставления Западом материальной поддержки Украине. В большей степени речь идет о дальнобойных системах, указывают в американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По данным аналитиков, информационные кампании РФ на оперативном уровне направлены либо на создание условий для запланированных российских операций, либо на смягчение последствий российских военных неудач.

Так, Россия использует нарратив о том, что Украина якобы не способна победить ее из-за "врожденного неравенства сил" двух государств. Таким образом Кремль пытается смягчить крупные неудачи своих войск или неудачи в целом в достижении быстрых успехов в крупных наступательных операциях.

С такой целью в сентябре-ноябре 2022 года страна-агрессор активизировала повествования о риске ядерной эскалации, чтобы восстановить сдерживание и отговорить Запад от предоставления Украине материальных средств, необходимых для продолжения контрнаступлений ВСУ после разрушительных военных неудач ВС РФ в Харьковской области.

"Теперь ясно, что российская информационная кампания, сосредоточенная на мирных переговорах, активизировавшаяся в декабре 2022 года, тоже была направлена на задержку предоставления западных танков и другой современной техники, необходимой для продолжения украинских механизированных контрнаступлений, и чтобы создать условия для собственных запланированных наступлений", – считают в ISW.

Ныне же Россия продолжает свои усилия по формированию направленности западных поставок дальнобойного оружия и танков Украине, распространяя нарратив о том, что Киев "намеренно будет угрожать Москве" этим оружием вместо того, чтобы "уделять первоочередное внимание освобождению оккупированных территорий".

"Россия будет продолжать вооружать информационные операции для прямой поддержки отдельных военных операций в Украине, особенно после того, как она восстановила инициативу на передовой на востоке Украины", – убеждены аналитики Института изучения войны.

По их словам, Западу следует учитывать, что российские дискуссии о переговорах могут быть вовсе не о переговорах или условиях мира, а информационными кампаниями, специально направленными на то, чтобы заставить РФ использовать окна возможностей или уязвимости на поле боя.

Все эти усилия будут поддерживать всеобъемлющие стратегические цели Кремля по отделению Запада от Украины, сдерживанию или задержке поставок западной техники и в целом подрыву поддержки Западом Украины и сплоченности западной коалиции.

Многие информационные кампании будут также преследовать конкретные оперативные цели, устанавливая условия для планируемых военных действий России.

"Западные лидеры должны признать эти операции тем, чем они являются в контексте событий на поле боя, и сопротивляться искушению заниматься российскими информационными операциями исключительно на их собственных условиях. Появится больше таких нарративов, и Запад должен критически рассмотреть реалии поля боя, чтобы подорвать эффективность российских усилий по ведению гибридной войны", – заявили в ISW.

Там также отметили, что Запад должен следить за появлением и усилением определенных информационных операций в определенное время, чтобы правильно оценивать и реагировать на эти кампании, как это делала администрация президента СЩА перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года.

"Способностям России проводить искусные информкампании в поддержку усилиям по ведению гибридной войны был нанесен серьезный ущерб искусной контринформационной кампанией Белого дома, а также собственными действиями и неудачами ВС РФ в Украине. Но российский лидер Владимир Путин работает над восстановлением своих возможностей в этой области и добивается хоть и ограниченных, но важных успехов, особенно когда ему удается формировать информационные кампании, которые резонируют с дискуссиями и опасениями, уже заметными на Западе", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда предостерег Запад, что Путин может выиграть войну, если не поддержать Украину еще мощнее. Он пояснил, что хоть у РФ и нет современной военной инфраструктуры, однако она имеет много людей, которых может бросить на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!