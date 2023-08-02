Россия пытается усилить свои войска, есть сразу несколько причин – разведка Британии

В последние два месяца Россия начала формирование новых значительных подразделений для усиления своих сухопутных войск. Однако без проведения новой волны мобилизации в РФ вряд ли соберут необходимое количество войск.

Видео дня

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 2 августа. Как сообщили в ведомстве, с начала российского полномасштабного вторжения на территорию Украины, оккупанты пополняли свои уже существующие подразделения и пехотные части территориальной обороны за счет мобилизованных резервистов.

В русских вооруженных силах редко формируют новые общевойсковые структуры, такие как общевойсковые армии, предназначенные для самостоятельных операций. Единственным исключением является 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, по данным разведки, в целом продемонстрировавший слабые результаты.

В британской разведке также отмечают, что любое новое российское формирование применимо как резервная сила в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия намерена укрепить свои вооруженные силы для противостояния НАТО, что невозможно будет реализовать без новой волны мобилизации.

"Без новой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы укомплектовать даже одну новую армию", – добавили в Минобороны Британии.

Напомним, что после последних событий россияне начали высмеивать как возможности своей армии, так и способность властей держать ситуацию под контролем. Между тем атаки дронов на объекты в столице РФ и Подмосковье, а также поджоги военкоматов по всей стране лишь набирают обороты.

Ранее сообщалось, что в армии России началась "зачистка" генералов. Так, в черный список попали уже 30 высших офицеров. Что произошло и как это отразится на войне, читайте в материале OBOZREVATEL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!