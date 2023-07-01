Россия пытается втянуть в войну против Украины Казахстан: жителей вербуют в соцсетях

Страна-агрессор Россия хочет втянуть в войну в Украине Казахстан. В Кремле пытаются вербовать казахов.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области. Там заявили, что в последнее время в соцсетях активно распространяется информация о войне России против Украины.

Речь идет о кадрах с фронта, сообщениях и комментариях на военную тематику.

Кроме того, некоторые материалы якобы сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в войне на стороне государства-террориста.

"В комментариях отдельных пользователей социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, содержатся сепаратистские призывы по поводу целостности территории Казахстана. Кроме того, в Костанайской области зафиксированы попытки россиян привлечь местных жителей к войне против Украины", – сказано в сообщении.

О том, каким образом проводится вербовка и были ли задержаны организаторы рекрутинга, не уточняется.

При этом, в прокуратуре заявили, что в середине апреля стало известно, что Комитет по национальной безопасности Казахстана открыл 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в военных действиях на территории Украины.

Также в ведомстве напомнили, что за наем казахам грозит 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Казахстане россиянка решила покачать свои права, но местная женщина поставила ее на место. Казашка рассказала гражданке страны-агрессора, что останется от российских оккупантов и что будет с кровавым президентом Владимир Путиным.

Также ранее в Казахстане поставили на место Россию, навязывающуюся всем в "братья" и развязывающую кровопролитные войны против других народов. Там заявили, что россияне ревнуют казахов к украинцам из-за их поддержки, а Украину ревнуют к Европе.