Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины – ГУР

Россия готовит сценарии атак на ключевые элементы энергосистемы Украины, которые обеспечивают стабильную работу атомных электростанций. Речь идет не о самих АЭС, а о подстанциях передачи электроэнергии, вывод из строя которых может привести к масштабным блэкаутам.

Таким образом Кремль пытается усилить давление на Украину и ее партнеров. Об угрозе сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.

Цель таких действий – принудить Киев к принятию неприемлемых условий по прекращению войны путем энергетического шантажа гражданского населения. В ГУР отмечают, что атаки на эти объекты могут привести к аварийному отключению энергоблоков АЭС от энергосистемы, даже без прямого поражения самих станций. Это создает риск масштабного дефицита электроэнергии и тепла в зимний период.

По состоянию на середину января 2025 года российские силы провели разведку не менее десяти объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины. Речь идет именно о подстанциях высокого напряжения, которые играют ключевую роль в распределении электроэнергии с атомных электростанций.

Кроме давления на Украину, Москва параллельно планирует усилить запугивание стран Европы и Запада, пытаясь сдержать военную и техническую помощь, в частности в сфере противовоздушной обороны. В ГУР отмечают, что такие намерения Кремля в очередной раз подтверждают геноцидный характер войны России против Украины и готовность использовать гражданскую инфраструктуру как инструмент террора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за российских атак Украина столкнулась с беспрецедентными вызовами – в энергосистеме образовался дефицит объемом 7 ГВт, то есть около 33% потребностей. Чтобы помешать уничтожению критической инфраструктуры, действуют комплексные меры защиты, заменяется поврежденное оборудование и наращиваются возможности для импорта электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!