Россия развернула в Беларуси систему ретрансляторов для управления дронами во время атак на Украину, – Зеленский

Российская оккупационная армия развернула систему ретрансляторов для управления ударными дронами на территории Беларуси. Это привело к увеличению возможности путинской армии наносить удары по северным областям Украины – от Киевщины до Волыни.

Система ретрансляторов начала работать во второй половине 2025 года. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

Лукашенко помогает Путину бомбить Украину

По информации Зеленского, часть ударов, в том числе по энергетическим объектам и железной дороге в украинских регионах, россияне не смогли бы нанести без помощи Беларуси.

"Во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по нашим северным областям – от Киевщины до Волыни", – заявил глава государства.

Также Зеленский рассказал, что более 3 тысяч предприятий Беларуси работают на российскую войну и поставляют технику, оборудование и компоненты, отнесенные к категории критически важных. В частности, это компоненты для производства ракет, терроризирующих украинские города и села.

Кроме того, президент констатировал, что на территории Беларуси продолжается развитие инфраструктуры для размещения ракет средней дальности "Орешник", что является очевидной угрозой не только украинцам, но и всем европейцам.

"Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", – заявил президент.

Напомним, Украина применила пакет санкций против диктатора Александра Лукашенко. Ограничения ввели из-за его содействия обхождению санкций против России, активного оправдания российской войны и участия в масштабировании и затягивании войны.

Также OBOZ.UA сообщал, что Беларусь пытается уменьшить свою международную изоляцию и наладить дипломатические контакты с европейскими странами в попытке снять часть западных санкций. Для этого Минск уже организовал встречу своего дипломата Юрия Амбразевича с некоторыми коллегами из ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!