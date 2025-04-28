Россия сделала ставку на террор Украины 'Шахедами': как врагу удалось масштабировать производство и в чем проигрывают ракеты

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136, производство которых локализовано в России, превратились в наиболее массовое средство террора против Украины. И страна-агрессор прикладывает все усилия, чтобы не только усовершенствовать тактику применения "Шахедов" и их характеристики, но и масштабировать производство.

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В августе 2022 года российские оккупационные войска впервые применили иранские дроны-камикадзе в Украине. И с того момента они не только прошли многоэтапный путь совершенствования методов применения и множественные модернизации, но и стали самым массовым средством террора.

Например, в 2022 году за четыре месяца было применено 447 дронов-камикадзе Shahed-136, в 2023-м этот показатель составил 3154, а в 2024-м – уже 10 961! То есть, в сравнении с 2023 годом рост составил почти 3,5 раза!

Но стоит отметить, что именно с июля-августа 2024 года РОВ помимо Shahed-136 стали активно применять дроны-приманки "Гербера" и "Пародия". Именно они составляли не менее половины тех показателей прироста, которые стали отмечаться со второй половины 2024-го. Но даже не смотря на это, наращивание применения "Шахедов" невозможно было отрицать.

А что сейчас? Российские оккупационные войска с начала 2025 года уже применили более 12 тысяч дронов Shahed-136/"Гербер"/"Пародий" или больше, чем за весь 2024 год.

Как РОВ удалось нарастить производство Shahed-136?

Локализация производства Shahed-136 в России была проведена в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Производство считается запущенным в 2023 году, но долгое время оно масштабировалось из-за полной зависимости от поставок комплектующих из Ирана. Тем не менее Россия пыталась импортозаместить ряд элементов на отечественные. И нельзя сказать, что ей это не удавалось.

Например, в 2023 году российские производители фюзеляжа для Shahed-136 пересмотрели концепцию его прочности, реализуемой по принципу сот. Также стали применять российские блоки управления полетом B-101 и навигационные модули "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105". Ранее эти блоки применялись для БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" и т.д.

Но зависимость от поставок из Ирана как комплектующих, так и готовой продукции на протяжении 2023 года сохранялась. Тем не менее производство работало и выпускало сотнями фюзеляжи, которые складировались до лучших времен. И эти времена наступили, когда РФ смогла полностью диверсифицировать зависимость от Ирана зависимостью от комплектующих из Китая. Вот только Китай предоставлял в огромных количествах как микроэлектронику, так и прочие узлы для Shahed-136.

Таким образом Россия на момент получения неисчерпаемых поставок необходимых комплектующих не только накопила большие запасы фюзеляжей, но и создала все условия для масштабирования производства.

Рациональный инструмент террора

Но помимо локализации производства рациональность применения и масштабирования выпуска Shahed-136 заключается в его финансовой привлекательности в пропорции цена/эффективность в сравнении, например, с теми же крылатыми или баллистическими ракетами.

На сегодняшний день себестоимость производства одного Shahed-136 в России колеблется в пределах 50 тысяч долларов. В свою очередь дозвуковая крылатая ракета Х-101 оценивается не с потолка, а согласно адекватному ценнику производства – в 1,5 млн долларов.

То есть, за стоимость одной ракеты Х-101 можно произвести 30 дронов-камикадзе Shahed-136.

Интересно и сравнение удельной мощности таких средств поражения. Масса боевой части Х-101 составляет 400 кг, в то время как у Shahed-136 это 50 кг, а последних модификаций – 90 кг!

Иными словами, в то время как у Х-101 удельная мощность 400 кг, у 30 дронов-камикадзе Shahed-136 это может быть показатель в 1 500 кг либо 2700 кг!

Но главное, что на сбитие Х-101 может пойти одна ракета ЗРК или более, но это будет экономически оправданный расход боекомплекта, а вот на 30 дронов-камикадзе расход ЗУР – только в крайнем случае. Но даже если не будут задействованы ЗРК для перехвата, процесс рассредоточения внимания ПВО и сопутствующее истощение куда существеннее, чем у одной крылатой ракеты.

Таким образом Shahed-136 куда более выгодное для врага средство прорыва ПВО и террора тыловой Украины, истощения противовоздушной обороны и со значительно большей удельной мощностью. И это еще без упоминания, что для запуска Х-101 используются изношенные и дышащие на ладан стратегические ракетоносцы Ту-95МС, полет которых также обходится очень и очень недешево.

Аналогичные сравнения можно провести с 3М14 "Калибр", стоимостью около 1,25 млн долларов, 9М723 ОТРК "Искандер" стоимостью около 2 млн долларов и так далее. И какую ракету, стоящую на вооружении РОВ и применявшуюся с 2022 года для регулярного террора Украины, ни взять, соотношение цена/эффективность всегда будет на стороне Shahed-136.

Именно поэтому Россия будет масштабировать как производство, так и интенсивность террора Украины этим средством поражения – экономя ракеты не только для накопления, но и из-за вполне рациональных оценок.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".