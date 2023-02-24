Россия собиралась поднять свой флаг над Офисом президента на третий день, это был единственный их план, – Буданов

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о планах вражеской армии России в первые дни полномасштабного вторжения в Украину год назад. Как оказалось, оккупанты размечтались, что уже на третий день войны они смогут вывесить свой триколор над зданием Офиса президента Украины.

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В эфире национального телемарафона в пятницу, 24 февраля, Буданов отметил, что военное командование страны-агрессора почему-то думало, что руководство нашего государства якобы должно куда-то сбежать. А если нет – они бы его уничтожили, отметил глава ГУР.

Как известно, этого не произошло. Президент Украины Владимир Зеленский, а также его Офис и украинское правительство, оставалось в Киеве даже в самые критические дни.

Согласно дерзкому "плану" Кремля, российский десант должен был высадиться в аэропорту Гостомель под Киевом, быстро его захватить, а дальше уже совершить десант в центре украинской столицы. Но планы оккупантов под напором героических Вооруженных сил Украины быстро провалился.

"Их ставка была на панику, что все разбегутся, но этого не случилось. Уже в Гостомеле с первых минут начались бои, а ночью их накрыли тяжелой артиллерией, кассетными боеприпасами. Они понесли тяжелые потери, их план по захвату Киева рухнул", – отметил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, атаку российских оккупантов на аэродром "Антонов" в Гостомеле в первые дни полномасштабного вторжения удалось отбить благодаря обычному украинцу. Мужчина по имени Руслан корректировал действия и огонь подразделений Вооруженных сил Украины.

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