Россия соблюдает максималистские требования к Украине, с прекращением огня есть 'нюанс': в ISW оценили риски

Страна-агрессор РФ сохраняет свои максималистские территориальные претензии по всем временно оккупированным районам и значительным частям неоккупированной Украины. Официальные лица Кремля не дали никаких публичных указаний на то, что они готовы пойти на уступки по своим территориальным или связанным с безопасностью требованиям к Киеву.

Действия российских официальных лиц демонстрируют маловероятность отказа РФ от своих амбиций даже после прекращения огня. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что высокопоставленные кремлевские чиновники, включая диктатора Владимира Путина, постоянно требуют, чтобы Украина сдала всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, в том числе их районы, которые российские войска не оккупировали. Они повторяют эти требования в последние недели, параллельно российские государственные СМИ тоже усилили подобные настроения от кремлевских рупоров.

На этом фоне Путин вспомнил о "новороссии", утверждая, что она является неотъемлемой частью России. Со своей стороны спикер Кремля Дмитрий Песков определил "новороссию" как всю восточную и южную часть Украины, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

В ISW напомнили, что в настоящее время Россия оккупирует небольшую часть Харьковской области и Кинбурнскую косу в Николаевской области, также российские войска продвигаются к административной границе Днепропетровской области.

"Продолжающиеся заявления Кремля с требованием к Украине уступить неоккупированные территории свидетельствуют о том, что Кремль и Путин остаются приверженными этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры", – заявили аналитики.

Они отметили, что российские официальные лица не давали публичных указаний на готовность пойти на уступки по своим территориальным или оборонным требованиям к Украине.

"Принятие гарантий безопасности для Украины, поддерживаемых Западом, было бы значительной уступкой для Путина. Он неоднократно призывал Украину навсегда отказаться от своих целей по вступлению в НАТО или любой другой блок безопасности и отклонить будущие предложения иностранной военной помощи", – говорится в сводке.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, мол, Россия отклонит будущее размещение любых европейских миротворцев в Украине и будет рассматривать любое такое размещение как "прямое, официальное, неприкрытое участие стран НАТО" в войне.

Российские официальные лица также, по-видимому, получают все большую поддержку своих требований в обществе страны-агрессора, несмотря на издержки затяжных военных усилий РФ, и Путин, вероятно, по-прежнему привержен обеспечению возврата инвестиций страны в войну, которую он считает достаточной.

"Путин и официальные лица Кремля регулярно транслируют свои требования об украинских территориальных и оборонных уступках за пределами нынешних линий фронта российскому народу, подчеркивая, насколько маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций в Украине даже после прекращения огня", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, представители страны-агрессора России недовольно отреагировали на призывы к прекращению огня. В Кремле заявили, якобы это перемирие нужно Украине, чтобы "дать ВСУ время на перевооружение".

