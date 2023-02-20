Россия сосредоточила в Донецкой области 190 батальонов войск, – глава ВГА Авдеевки

Руководитель Авдеевской военной гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что государство-агрессор Россия, напавшее на Украину, существенно увеличило количество своих войск на Донбассе. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты действительно готовят новое масштабное наступление.

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Об этом он сказал в эфире канала "Эспрессо" в воскресенье, 19 января. В частности, по данным Барабаша, армия России на Донецком направлении увеличила количество батальонов до 190.

Еще несколько недель назад на этом направлении их было 160. Как отметил, глава ВЦА, такими данными владеет украинская разведка.

Оккупанты, как он сказал, стягивают дополнительные войска в направлении Бахмута, Угледара, Авдеевки и Марьинки.

Барабаш отметил, что, вероятнее всего, оккупационные войска врага могут готовить новое наступлении к годовщине полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

"Даже с неполной комплектацией – это очень много людей. Скорее всего, они к чему-то готовятся", – заявил чиновник.

Руководитель Авдеевской ВЦА также поделился данным о том, что российские военные заводят боекомплект к окраине временно захваченных Донецка и Макеевки. Это, по его словам, происходит небольшими партиями.

"Это говорит о плане на масштабную наступательную операцию", – отметил Барабаш.

Также он считает, что, возможно, россияне 24 февраля будут массированно атаковать областные центры Украины ракетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии годовщины со дня полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Путин выступит перед федеральным собранием с набором стандартных фраз, которые хорошо ложатся на оболваненное сознание населения РФ. Речь будет идти об эфемерных угрозах для России со стороны "великого и ужасного" НАТО.

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