Россия сосредоточится на оккупации Донецкой и Луганской областей: в ГУР дали прогноз и оценили угрозу со стороны Беларуси

В 2023 году страна-агрессор Россия в войне против Украины сосредоточится на оккупации большей территории в восточных районах Донецкой и Луганской областей. А возобновление наступления ее войск, дислоцированных в Беларуси, маловероятно.

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Об заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. В этот раз прогнозами от украинского генерал-майора интересовались журналисты Washington Post.

"Это лишь попытка отвлечь и разделить украинские войска", – сказал он, комментируя маневры ВС РФ на беларусской территории, и добавил: "Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

На вопрос, думает ли он, что Силы обороны Украины, достигшие полуострова, в который Россия незаконно вторглась и оккупировала в 2014 году, могут спровоцировать диктатора Владимира Путина на применение ядерного оружия, Буданов сказал: "Это неправда".

"И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится", – выразил уверенность глава украинского ГУР.

По его мнению, Кремль использует тактику запугивания. Ведь Россия – это страна, от которой можно ожидать многого, но не "откровенного идиотизма".

"Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению РФ, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", – отметил Буданов.

Журналисты Washington Post добавили: другие утверждения главы ГУР МО включают в себя то, что "Путин неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников". Также они подчеркнули: генерал-майор настолько уверен в своих разведданных, что время от времени открывал папку, чтобы привести им точные цифры. Например, говорил, что "около 326 000 российских военнослужащих" сейчас воюют в Украине или что у РФ осталось "всего 9% запасов ракет" большой дальности типа "Калибр".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кирилл Буданов заявил, что Украина должна сосредоточиться на ослаблении России. Каким будет будущее этого государства-террориста неизвестно, но Киев должен добиваться, чтобы РФ понесла ответственность за войну.

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